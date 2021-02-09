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09.02.2021 20:54
Рубрика: Экономика

На свой берег

В России начнут строить новые заводы по переработке рыбы
Текст: Анна Бондаренко (Владивосток)
Российская газета - Федеральный выпуск № 27(8378)
В течение недели правительство РФ разработает комплекс мер для поддержки компаний, которые захотят строить рыбоперерабатывающие заводы, чтобы снизить зависимость от Китая. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

- Мы создадим небольшую программу - за неделю разработаем комплекс мер поддержки, для того чтобы люди как можно быстрее могли построить рыбоперерабатывающие заводы, чтобы через полтора - максимум два года на Дальнем Востоке были построены заводы, которые полностью перекрывают образовавшуюся "дельту" в 180 тысяч тонн, - сказал он.

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Кроме того, заводы продолжат строиться по программе "квоты в обмен на инвестиции". С помощью этого механизма за последние несколько лет в России введены в эксплуатацию девять заводов на Дальнем Востоке и десять - на Северном бассейне.

Упомянутая полпредом "дельта" образовалась в результате того, что Китай, основной экспортер российской рыбы, перестал ее принимать. На Дальний Восток приходится до 70 процентов общероссийских уловов, в прошлом году здесь было выловлено 3,6 миллиона тонн. До 60 процентов их забирает Поднебесная, но съедает она не все - большая часть перерабатывается и реэкспортируется в другие страны, в том числе Евросоюз. В конце прошлого года, мотивируя меру борьбой с коронавирусом, Китай закрыл порты и перестал принимать российскую рыбу. Обращения к китайской стороне ни к чему не привели. Ситуация осложнилась с началом минтаевой путины класса "А", обычно самой продуктивной.

У правительства России однозначная позиция, - подчеркнул полпред, - наши ресурсы должны перерабатываться на территории нашей страны. Мы должны создавать рабочие места для нашей, а не зарубежной экономики.

В регионах Экономика Бизнес Крупные компании Экономика Отрасли Ресурсы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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