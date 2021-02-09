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09.02.2021 12:17
Рубрика: Происшествия

В России пресекли крупный канал контрабанды леса в Китай

Текст: Иван Егоров
Операцию по ликвидации преступной группировки "черных лесорубов" и контрабандистов ценных пород древесины в Китай провели совместно Главное управление по борьбе с контрабандой ФТС России, УФСБ России по Хабаровскому краю и хабаровские таможенники.
Фото: Пресс-служба ФТС России

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ФТС России, во время оперативных мероприятий с декабря 2020 года по январь 2021 года было задержано 800 кубометров леса, а также выявлены факты незаконного экспорта лесоматериалов в Китай на сумму 43 млн рублей. Правоохранителям удалось установить, что на подконтрольные фигурантам организации в Хабаровском крае оформлены три договора аренды леса общей площадью более 600 га. В целом, по данным ФТС, был предотвращен незаконный вывоз 26 тысяч кубометров древесины стоимостью 380 млн рублей.

Фото: ФСБ РФ/ РИА Новости
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Кроме того, силовики провели проверку хабаровской компании, которая занималась экспортом лесоматериалов, и установили, что фирма предоставляла в таможню подложные документы, подтверждающие законность лесозаготовки. После чего были проведены обыски в офисах фирмы в Хабаровске, в пунктах отгрузки лесоматериалов и в местах проживания членов преступной группы. У подозреваемых были изъяты документы, печати, компьютеры, ноутбуки и сотовые телефоны, которые содержали информацию о деятельности группы.

Организатор преступной группы заключен под стражу. По факту контрабанды стратегически важных ресурсов в отношении участников преступной группы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов). Максимальное наказание за такое преступление - лишение свободы на срок от семи до 12 лет со штрафом до одного миллиона рублей.

Ранее собеседник РИА Новости сообщил, что УФСБ России по Приморскому краю провело оперативные и следственные мероприятия по декриминализации лесной отрасли​​​. В частности, по словам собеседника агентства, была выявлена схема вывоза за границу стратегически важных ресурсов - ценных пород древесины - организованной группой лиц. На одном из пунктов пропуска Приморского края задержаны два железнодорожных вагона с лесоматериалами фактической стоимостью более 14,5 миллиона рублей. В таможенных декларациях на лесоматериалы содержались недостоверные сведения о легальности происхождения товара. Кроме того, по данным спецслужбы, члены ОПГ собирались экспортировать незаконно заготовленную древесину ясеня, который относится к особо ценным породам объемом. По данным спецслужбы, лесопродукция объемом свыше 3 тысяч кубометров и стоимостью более 300 миллионов рублей, арестована и планируется к изъятию.

Фото: Пресс-служба ФТС России
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