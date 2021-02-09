Закончилось следствие по делу экс-ректора Морского университета

В Главном следственном управлении СК РФ завершили расследование дела экс-ректора Морского госуниверситета во Владивостоке Сергея Огая и его сына Алексея.

Материалы дела направлены в Генеральную прокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

Сергей Огай и его сын Алексей, занимавший должность начальника учебно-методического управления вуза, обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями. Следствием установлено, что обвиняемые обеспечили победу фирмам своих знакомых в проводимых университетом электронных аукционах на поставку и ввод в эксплуатацию учебных тренажеров по максимальной стоимости. Считается, что таким образом были нарушены права других компаний, которые не смогли принять участие в торгах из-за недобросовестной конкуренции.

На имущество обвиняемых стоимостью 3 миллиона рублей наложен арест.