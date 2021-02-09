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09.02.2021 08:24
Рубрика: Происшествия

Житель Бурятии напал с ножом на судебного пристава

Текст: Дина Непомнящая

Уголовное дело об угрозе применения насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ) возбуждено следственным отделом Улан-Удэ в отношении мужчины, угрожавшего ножом судебному приставу.

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Подозреваемый 8 февраля пришел в здание Советского районного суда, чтобы принять участие в процессах по ряду административных дел. Дожидаясь начала заседания он решил зайти в кабинет, закрытый на ремонт. Увидевший это судебный пристав, сделал мужчине замечание. Тот ответил агрессивно и предложил сотруднику суда выйти на улицу, чтобы разобраться.

"Пристав, с учетом неадекватного поведения посетителя, решил проводить его из здания. На улице внезапно мужчина достал из кармана шило и складной нож, после чего высказал угрозы расправой", - сообщили в пресс-службе СУ СК Бурятии.

Пристав смог выхватить у нападавшего нож, но тот продолжал угрожать ему шилом. После мужчина ненадолго отвлекся, и это позволило представителю власти зайти в здание суда и вызвать полицию. Правоохранители задержали посетителя. Вопрос об избрании меры пресечения в его отношении еще не решен. Ведется следствие.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия Улан-Удэ

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