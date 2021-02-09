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09.02.2021 10:14
Рубрика: Происшествия

Житель Якутска выманивал деньги у мужчин под видом роковой красотки

Текст: Владимир Таюрский

В Якутии пятеро жителей города Алдана и один нерюнгринец в течение года пали жертвами "роковой красотки Виктории".

Как сообщила во вторник пресс-служба МВД республики, всех их заинтересовало объявление на одном из сайтов, где девушка не совсем твердых моральных убеждений предлагала за плату близкое знакомство. На звонки им отвечал приятный женский голос. При этом девушка ставила непременное условие: сначала деньги, потом все остальное.

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Собеседница требовала предоплату в 10 000 рублей, но мужчин это не останавливало. Она охотно общалась с ними по телефону: отвечала на звонки, вела активную переписку в мессенджере, говорится в сообщении пресс-службы.

В итоге они ей заплатили, но "всего остального" не последовало.

Осознав, что стали жертвами обмана, клиенты обратились в свои районные отделы полиции. Розыском "Виктории" занялись оперативники. Этих мужчин обмануть "ей" не удалось: состоялась встреча с последующим задержанием.

Жертвы обмана, наверное, были в шоке, когда узнали, что добивались внимания и ласки от 34-летнего мужчины, проживающего в Якутске. При общении по телефону он ловко менял свой голос.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ, предусматривающей ответственность за мошенничество.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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