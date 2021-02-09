Инвестиции резидентов ОЭЗ "Тольятти" выросли на 87 процентов

На площадке Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Тольятти" за 2020 год в развитие производств вложено более 2,5 миллиарда рублей. Это на 87 процентов больше, чем в 2019 году. Общий объем финансирования компаний с момента создания ОЭЗ составил почти 16 миллиардов рублей.

В 2020 году активно развивались фармацевтические, автокомпонентные производства, а также предприятия по созданию стройматериалов. При этом значительный объем вложений показали не только производства, готовящиеся к запуску, но и те, которые давно работают на площадке.

- Несмотря на непростую ситуацию, связанную с пандемией коронавирусной инфекции, в 2020 году ОЭЗ "Тольятти" показала наилучший результат по инвестициям резидентов за последние пять лет. Реализуемые проекты росли не только количественно, но и качественно - компании, которые давно работают на площадке, вкладывались в развитие, а, значит, у них есть уверенность в будущем для своего бизнеса на данной территории. Тем более, что сейчас перед ОЭЗ открыты огромные перспективы после создания индустриального парка, начала строительства железной дороги и трассы в обход Тольятти с мостовым переходом в районе Климовки", - прокомментировал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Сейчас в ОЭЗ "Тольятти" зарегистрировано 26 резидентов из восьми стран. Десять предприятий выпускают свою продукцию, еще девять - находятся на стадии строительства. На заводах в ОЭЗ трудится около полутора тысяч человек. За прошлый год их число выросло на 14 процентов. Новым инвесторам нужно больше площадей, поэтому перед региональным правительством сегодня стоит задача расширения ОЭЗ и строительства новой, третьей, очереди.

- В 2020 году нам удалось выполнить целевые показатели не только в части вложений резидентов, но и привлечения новых инвесторов. В ОЭЗ пришли три крупные компании, которые планируют реализовать проекты в очень сжатые сроки. Начало их производств запланировано на 2021 год. В целом, в текущем году мы ожидаем запуска четырех предприятий, - отметил генеральный директор АО "ОЭЗ ППТ "Тольятти" Сергей Андреев.

На территории ОЭЗ для инвесторов действуют специальный налоговый, таможенный и административный режимы, предоставляются льготы по аренде и выкупу земли. Производственные площадки обеспечены всей необходимой инженерной инфраструктурой. Зона расположена в непосредственной близости от "АвтоВАЗа". Поэтому поставщикам завода выгодно размещать здесь производства - логистические издержки будут значительно сокращены. Всю информацию о мерах поддержки и инвестиционных площадках в Самарской области можно узнать в Агентстве по привлечению инвестиций, которое работает с бизнесом в режиме "одного окна".