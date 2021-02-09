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09.02.2021 20:31
Рубрика: Общество

Технопарк для почемучек

Мобильные "Кванториумы" помогают ребятам из сел создавать свои проекты
Текст: Айгуль Камаева, Наталья Саванкова ("Российская газета", Уфа, Пенза)
Российская газета - Федеральный выпуск № 27(8378)
Теперь мобильные технопарки "Кванториум" доступны и детям, проживающим в сельской местности. Такие двухнедельные образовательные программы для школьников с 5-го по 11-й класс реализуются благодаря национальному проекту "Образование".

Так, например, в городе Зуевка Кировской области с 1 февраля проходили такие занятия по программам инженерной направленности. Теперь до 14 февраля он будет работать в поселке Уни.

Фото: Из личного архива Юрия Рачека
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Благодаря передвижным технопаркам молодежь узнаёт о профессиях будущего и определяется с дальнейшей стратегией обучения. И, конечно, работают над своими необычными проектами. Так, школьники из села Толбазы Аургазинского района Башкирии создали роботов сумо, виртуальный тур по школе, а также мусорный бак, открывающий крышку при приближении человека. Большинство ребят только в этом году впервые познакомились с 3D-печатью, занимались программированием и начали понимать основы создания игр для очков виртуальной реальности. И все благодаря работе двух мобильных технопарков "Кванториум Башкортостана", которые разъезжают по всей республике.

По словам руководителя мобильного технопарка N1 Тимура Заманова, дети с удовольствием придумывают и создают свои проекты.

- Этих ребят отличает высокая заинтересованность во всем новом. Они не избалованы развлечениями, и, наверное, в том числе и поэтому наши занятия у них настолько популярны, - рассказал она.

Мобильный технопарк работает и в Пензенской области. Передвижной комплекс "Квантотрак", приобретенный в рамках нацпроекта "Образование", сейчас находится в школе N 1 районного поселка Мокшан, где он пробудет до 13 февраля, но обещает еще не раз вернуться.

Школьники из села Толбазы в Башкирии создали роботов сумо и виртуальный тур по школе 

- Это новый формат дополнительного образования детей. Мы работаем для почемучек, которые своей любознательностью "двигают" вперед науку. Мобильная версия технопарка дает возможность детям, проживающим в сельской местности, заниматься на высокотехнологическом оборудовании. Они приобретают опыт исследовательской и изобретательской деятельности. Основные направления говорят сами за себя - это IT, VR, аэро, гео, промдизайн, промробо и хайтек, - рассказал директор детского технопарка "Кванториум НЭЛ" в Пензенской области Денис Тимирбаев.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Башкортостан Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Башкортостан Уфа ПФО Пензенская область Пенза

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