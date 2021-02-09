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09.02.2021 07:46
Рубрика: Происшествия

Под Уфой два человека погибли в ДТП с грузовиком

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Фото: пресс-служба УГИБДД по РБ Фото: пресс-служба УГИБДД по РБ
Фото: пресс-служба УГИБДД по РБ

Утром 9 февраля под Уфой автомобиль Lexus столкнулся с грузовиком "Тонар". Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

В Уфе при столкновении двух автобусов пострадали четыре человека

Авария произошла около шести утра по московскому времени на 1480-м километре трассы М5 недалеко от Уфы. По предварительным данным, автомобиль Lexus, двигавшийся в направлении Челябинска, столкнулся с грузовиком "Тонар", ехавшем встречным курсом.

Сообщается, что два человека из легкового автомобиля погибли на месте.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан

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