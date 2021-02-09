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09.02.2021 02:00
Рубрика: Экономика

Российские вагоны будут производить без импортных комплектующих

Текст: Евгений Гайва
Производство буксовых подшипников для грузовых вагонов будет восстановлено в Саратове, завод запустят в июне 2021 года. Об этом рассказали "РГ" в министерстве транспорта. В настоящее время 97% подшипников, потребляемых российским рынком, производятся в Республике Казахстан.
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

"Это был последний стратегически важный элемент грузового вагона с точки зрения безопасности, который практически полностью приобретался за пределами России. Парк вагонов в России составляет 1,2 млн единиц, и такая зависимость от импорта была критической", - отметил заместитель министра транспорта Владимир Токарев. Он пояснил, что в настоящий момент никаких проблем в отечественном вагоностроении нет. Все комплектующие вагонов: цельнокатаные колеса, оси, букса, крышки, тележки, рамы и прочее уже производятся на территории России, подчеркнул замминистра.

Фото: Трансмашхолдинг
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Современное производство подшипников для грузовых вагонов будет восстановлено и откроется на территории завода компании ЕПК Саратов - ведущего российского производителя подшипников. Подобное производство на предприятии действовало еще в советское время, но затем было перенесено в Казахстан. Теперь в Саратове цилиндрические подшипники будут производиться с использованием современных мировых технологий и полной автоматизацией всех производственных процессов.

Первоначально производство планировалось запустить уже в марте 2021 года. Из-за пандемии пуск пришлось отложить, так как в настоящий момент довольно сложно приехать в Россию иностранным специалистам для установки оборудования и проведения пусконаладочных работ, пояснил председатель правления ЕПК Александр Москаленко. "Все оборудование уже доставлено. Мы надеемся, что в конце апреля - начале мая значительная его часть будет уже запущена", - отметил он.

После запуска производства планируется не только на 100% закрыть потребности России в подшипниках, но и поставлять продукцию на экспорт. Выпускаемая продукция будет соответствовать всем мировым требованиям к технологическим процессам, производству и качеству стали. Для этого в ходе производства будут использоваться современные стандарты с повышенными требованиями, которые превышают требования, предусмотренные российским ГОСТом.

Фото: Ренат Закиев/РГ
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Использование современных технологий позволит увеличить срок службы подшипника. При этом заметного влияния на стоимость продукции не окажет, заверил Москаленко.

По словам Токарева, создание в России производства отечественных подшипников уже повлекло за собой развитие и других отраслей. Например, разработана и сертифицирована сталь российского производства по европейским стандартам. Заканчиваются сертификационные испытания смазки, которая способна обеспечить увеличение назначенного срока службы цилиндрического подшипника.

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