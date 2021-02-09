Российские вагоны будут производить без импортных комплектующих

Производство буксовых подшипников для грузовых вагонов будет восстановлено в Саратове, завод запустят в июне 2021 года. Об этом рассказали "РГ" в министерстве транспорта. В настоящее время 97% подшипников, потребляемых российским рынком, производятся в Республике Казахстан.

"Это был последний стратегически важный элемент грузового вагона с точки зрения безопасности, который практически полностью приобретался за пределами России. Парк вагонов в России составляет 1,2 млн единиц, и такая зависимость от импорта была критической", - отметил заместитель министра транспорта Владимир Токарев. Он пояснил, что в настоящий момент никаких проблем в отечественном вагоностроении нет. Все комплектующие вагонов: цельнокатаные колеса, оси, букса, крышки, тележки, рамы и прочее уже производятся на территории России, подчеркнул замминистра.

Современное производство подшипников для грузовых вагонов будет восстановлено и откроется на территории завода компании ЕПК Саратов - ведущего российского производителя подшипников. Подобное производство на предприятии действовало еще в советское время, но затем было перенесено в Казахстан. Теперь в Саратове цилиндрические подшипники будут производиться с использованием современных мировых технологий и полной автоматизацией всех производственных процессов.

Первоначально производство планировалось запустить уже в марте 2021 года. Из-за пандемии пуск пришлось отложить, так как в настоящий момент довольно сложно приехать в Россию иностранным специалистам для установки оборудования и проведения пусконаладочных работ, пояснил председатель правления ЕПК Александр Москаленко. "Все оборудование уже доставлено. Мы надеемся, что в конце апреля - начале мая значительная его часть будет уже запущена", - отметил он.

После запуска производства планируется не только на 100% закрыть потребности России в подшипниках, но и поставлять продукцию на экспорт. Выпускаемая продукция будет соответствовать всем мировым требованиям к технологическим процессам, производству и качеству стали. Для этого в ходе производства будут использоваться современные стандарты с повышенными требованиями, которые превышают требования, предусмотренные российским ГОСТом.

Использование современных технологий позволит увеличить срок службы подшипника. При этом заметного влияния на стоимость продукции не окажет, заверил Москаленко.

По словам Токарева, создание в России производства отечественных подшипников уже повлекло за собой развитие и других отраслей. Например, разработана и сертифицирована сталь российского производства по европейским стандартам. Заканчиваются сертификационные испытания смазки, которая способна обеспечить увеличение назначенного срока службы цилиндрического подшипника.