Уважаемые коллеги, друзья!

Примите поздравления с Международным днем стоматолога!

В этом году профессиональный праздник мы встречаем в сложных условиях. Пандемия стала серьезным вызовом для медиков, и одними из первых приняли удар стоматологи: оказание помощи по данному профилю было жёстко скорректировано. Из-за ограничений многие клиники были вынуждены значительно сократить объем работ, а некоторые из них оказались на грани выживания.

И здесь стоит упомянуть о господдержке, которую получила стоматология как отрасль, наиболее пострадавшая в пандемию. Отсрочка по уплате арендных платежей, налогов и страховых взносов, сдаче отчетности, льготные кредиты на пополнение оборотных средств, снижение размера страховых взносов, выплата на каждого сотрудника и прочее - эти меры были очень ценными и своевременными.

Но и мы не впали в пессимизм, не сложили руки, создавали задел на будущее: сохранили рабочие места и максимально возможный объем стоматологических услуг, обновили аппаратуру, закупали расходные материалы. В Башкирском мединституте, входящем в структуру концерна, прошли повышение квалификации около 400 специалистов из регионов России и Узбекистана.

Жизнь продолжается, и сегодня большая часть ограничений снята. Стоматологи вернулись к полноценной деятельности. Это радует и вдохновляет, потому что то, что мы делаем, невозможно переоценить: мы спасаем людей от самой сильной боли - зубной, помогаем обрести здоровую улыбку, а значит - уверенность в себе и счастье полноценной жизни.

Дорогие друзья! Давайте беречь и ценить друг друга, радоваться успехам и достижениям коллег. Пусть работа будет в радость, приносит профессиональное и материальное удовлетворение! Даря улыбки пациентам, чаще улыбайтесь сами! Здоровья всем, счастья, благополучия, жизненной энергии, творческих удач, оптимизма и успешной реализации профессиональных амбиций!

Генеральный директор Международного медицинского концерна "ВИТАДЕНТ" профессор Радмир ХАСАНОВ

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