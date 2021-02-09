В Башкирии менеджера банка задержали за хищение более 13 млн рублей

В Туймазах 35-летняя экс-сотрудница банка стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве на сумму свыше 13 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном СК.

Известно, что с января 2019 по октябрь 2020 года женщина работала в одном из отделений банка клиентским менеджером. По версии следствия, она воспользовалась служебным положением и без ведома и разрешения вкладчиков, которые вносили деньги на депозит на длительный срок, выпускала на их имя банковские карты, которые получала лично и с которых затем снимала наличные в банкоматах. В ряде случаев она оформляла денежный перевод сразу себе на счет. Все деньги менеджер тратила по своему усмотрению.

Мошенничество вскрылось после того, как один из вкладчиков обнаружил пропажу денег со счета. Установлено, что таким образом менеджер похитила более 13,4 миллиона рублей у 20 клиентов банка.

В отношении женщины возбудили 20 уголовных дел по статье "Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения". Сейчас идет следствие и допрашиваются работники банка.