В Набережных Челнах на ходу загорелась маршрутка с пассажирами

В Набережных Челнах на ходу загорелся маршрутный автобус с пассажирами.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану, в салоне находилось 11 человек, но все они успели выбраться. Жертв нет.

Старший помощник прокуратура РТ Руслан Галиев уточнил, что по предварительным данным, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем. Среди пассажиров было двое подростков 13 и 14 лет. В их руках воспламенился баллончик с газом для зажигалок. Как выяснилось, оба состоят на профилактическом учете в отделе полиции.

Если возникнут основания, прокуратура поставит вопрос об ответственности родителей за ЧП.