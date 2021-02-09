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09.02.2021 08:37
Рубрика: Происшествия

В одном из районов Перми произошло массовое отключение электричества

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

В микрорайоне Парковый города Пермь произошло массовое отключение электричества. Без света остались жители многоквартирных домов на улицах Куфонина, Подлесной, Строителей и части Паркового проспекта. Кроме того, оказались обесточены сети уличного освещения и светофоров.

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Как пояснили корреспонденту "РГ" в пресс-службе филиала "Россети Урал" - "Пермэнерго", произошло технологическое нарушение на сетях, питающих микрорайон Парковый. В оперативном порядке на место происшествия прибыли три бригады электриков. К 10.00 по местному времени электроснабжение микрорайона удалось полностью восстановить.

В настоящее время причины аварии на электросетях уточняются.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край ПФО Пермский край Пермь

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