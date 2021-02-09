В Оренбуржье сбежавшие коровы остановили тепловоз

В Оренбуржье сбежавшие от хозяина коровы стали причиной нештатной ситуации на железной дороге: из-за них пришлось экстренно останавливать тепловоз. Незапланированная стоянка длилась 22 минуты.

Как сообщило Управление на транспорте МВД России по УФО, инцидент произошел в Тоцком районе. В дежурную часть линейного отдела полиции на станции Бузулук поступило сообщение о том, что машинист резервного тепловоза применил на перегоне "Тоцкая - Сорочинская" экстренное торможение из-за находящихся на железнодорожных путях коров.

За время вынужденного простоя локомотива железнодорожники отогнали с рельсов животных, мешавших проезду поезда.

Полиция установила хозяина "нарушителей" - им оказался 51-летний житель села Кирсановка Тоцкого района. Выяснилось, что в помещении, где содержался скот, осталась открытой калитка, через которую и вышли коровы.

Сельчанин привлечен к административной ответственности по части 4 статьи 11.1 КоАП РФ "Действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте и метрополитене". За нарушение правил выпаса и прогона скота через железнодорожные пути ему грозит штраф до 100 000 рублей.