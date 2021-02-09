В Пензенской области за ночь три человека погибли при пожарах

В Пензенской области установились 30 градусные морозы. В самую холодную ночь зимы произошли два крупных пожара, не обошлось без жертв.

Как сообщили в ГУ МЧС по Пензенской области, первый пожар произошел в городе Кузнецке, где полностью выгорел частный деревянный дом на улице Песчаной. После разборки конструкций были обнаружены тела пожилых мужнины и женщины, оба старше 80 лет. Второй пожар произошел в селе Воскресеновка. В сгоревшем деревянном доме также обнаружен погибший, его личность устанавливается.

Спасатели обратились к жителям региона с предупреждением - не допускать перекала печного оборудования и не оставлять без присмотра электронагревательные приборы. По прогнозу синоптиков морозы должны ослабеть к концу недели.