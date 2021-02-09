Новости

Катар намерен реализовать крупнейший в мире проект по производству СПГ 10:02
Мишустин продлил упрощенный порядок назначения инвалидности 09:57
Twitter планирует ввести платную подписку 09:48
Появилось фото японской подлодки после столкновения с балкером 09:46
СК завершил расследование дела против бывшего ректора владивостокского вуза 09:42
Грузовой корабль "Прогресс МС-15" сводится с орбиты 09:41
С начала года лисиц видели уже на 6 природных территориях Москвы 09:37
В январе господдержка на треть обеспечила рост автокредитов 09:30
TikTok запускает новую программу для начинающих музыкантов 09:24
Москвичам пообещали снегопад к вечеру вторника 09:14
В Югре удалили 20-сантиметровую опухоль из груди шестилетнего ребенка 08:49
Депутат Рады объяснил причину отказа Зеленского от российской вакцины 08:42
Житель Бурятии напал с ножом на судебного пристава 08:24
Рублев вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии 08:13
Варламов вошел в историю "Нью-Йорк Айлендерс" 07:57
Пенсионерам предложили дать возможность отключить онлайн-платежи и переводы 07:50
Власти Гонконга анонсировали смягчение ограничительных мер 07:28
Мясников назвал "подозрительный" симптом рака поджелудочной железы 07:09
Стоимость барреля нефти Brent превысила 61 доллар 06:24
Пушков прокомментировал отказ Зеленского от "Спутника V" 06:18
Роспотребнадзор сообщил о превышении порогов по ОРВИ в 13 регионах РФ 05:46
Инфекционист объяснил, нужна ли детям прививка от коронавируса 05:07
СМИ: Власти в Германии присматриваются к "Спутнику V" 05:00
После падения ребенка из окна больницы в Забайкалье возбудили дело 04:44
Стоимость биткоина впервые превысила 47 тысяч долларов 04:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
09.02.2021 09:47

Заверните с собой

Общепит восстанавливается после прошлогоднего стресса
Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Российская газета - Экономика Поволжья № 26(8377)
Оборот рынка общественного питания может вырасти на 17 процентов за год, при этом полное восстановление отрасли, особенно в городах с населением до миллиона человек, может занять не менее двух лет. Такой прогноз сделали аналитики Россельхозбанка на основании анализа кредитных историй и обзора рынка.

По данным Росстата, оборот российского рынка общественного питания на фоне пандемии коронавируса и введения ограничений за 11 месяцев прошлого года снизился на 21 процент до 1214 миллиардов рублей.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Как крымский общепит пережил новогодние ограничения

- Самое сильное снижение наблюдалось в апреле-мае: на 46 процентов к уровню соответствующего периода прошлого года. Это подтверждается статистикой банка по расходам на услуги точек общественного питания в структуре карточных расходов клиентов. Их стало тоже на 40 процентов меньше, чем в предыдущем году, - говорит руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов. - Уже в июле уровень транзакций достиг уровня 2019 года, а с августа наметился рост оборота на восемь процентов, что связано с сезонностью и изменением поведения потребителей.

Потребители предпочли больше времени проводить дома даже после отмены локдауна. Сказалось и общее снижение реальных доходов из-за пандемии и роста цен. Например, в Пензенской области официальная инфляция впервые за многие года обогнала общероссийскую и составила 6,1 процента.

Со смягчением условий работы рынок общественного питания восстанавливается. Компании частично компенсируют падение трафика и соответственно выручки. Среди основных драйверов можно выделить накопленный потребительский спрос (люди соскучились по выходам в свет), а также наличие свободной инфраструктуры. Не все заведения пережили пандемию, не помогли даже экстренные меры господдержки и бесплатная раздача бактерицидных ламп.

Пустующие коммерческие площади можно обнаружить даже в центре города. На продажу выставили один из старейших ресторанов Пензы - "Будылин", стены которого помнят еще царские времена. Судя по объявлению на сайте, его отдадут в хорошие руки всего за 13 миллионов рублей. Сегодняшних владельцев не удержал от расставания с активом даже факт восстановления по соседству главного Спасского собора Пензы, расположенного в шаговой доступности, который просто обязан стать новой достопримечательностью города.

Продается и некогда самый модный ночной клуб "Игуана", расположенный в крупном офисном центре. Правда, объявление о продаже за 40 миллионов рублей висит уже несколько месяцев. На фоне бума на жилье коммерческая недвижимость теряет в цене.

Рестораны и бары Москвы начали собирать по ночам рекордную выручку

- Частично преломить ситуацию в нашей отрасли могли бы новые меры господдержки, не кризисные, как летом, а долгосрочные, - говорит один из совладельцев ресторанного бизнеса в Пензе Михаил Левин. - Например, в Туле региональные власти ввели возврат процентов по кредитам, которыми предприниматели были вынуждены воспользоваться в 2020 году. Нелишней могла бы оказаться льгота по оплате электроэнергии и других услуг ЖКХ. Но пока наши предложения никто не слышит.

Помимо роста оборота точек общественного питания в ближайшей перспективе, эксперты отмечают такие тренды трансформации ресторанного бизнеса, как рост объемов доставки на дом и более тесная конкуренция между ресторанами и продуктовыми магазинами, а также появление виртуальных ресторанов.

- Я вижу несколько вариантов взаимодействия с голосовым помощником по прототипу известной Алисы. Станцию можно интегрировать в инфраструктуру кафе или ресторана, повесив на нее часть функций взаимодействия с гостем. Такое решение позволит существенно разгрузить официантов, возможно, сократить их число. Станция может интегрироваться непосредственно в стол. Конечно, есть и определенные тонкости. Так, голосовой ассистент должен быть "привязан" к номеру конкретного стола, чтобы корректно передавать заказы. Ну и, конечно, важна и программная часть, которая должна быть интегрирована в систему ресторана, - говорит блогер и ресторанный критик Кирилл Киреев.

Подобные решения позволят не только разгрузить людей для работы в зале, но и сформировать профиль постоянного гостя на основе его заказов и предпочтений, используя в дальнейшем эту информацию для возврата в любимое место.

В регионах Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область

Главное сегодня

В МИД РФ назвали необоснованной высылку российских дипломатов
Стоимость барреля нефти Brent превысила 61 доллар
СМИ: Власти в Германии присматриваются к "Спутнику V"
Пушков прокомментировал отказ Зеленского от "Спутника V"
Названы сроки формирования коллективного иммунитета к COVID-19 в России