В преддверии 60-летия полета Гагарина в Оренбурге родился Космос

Маленький оренбуржец, родившийся в год 60-летия первого полета человека на орбиту, получил имя Космос.

Как сообщил официальный интернет-портал горадминистрации Оренбурга, малыш родился в первую неделю февраля.

Всего же, по данным городского управления ЗАГС, за этот период в областном центре появились на свет 119 детей. Среди редких имен, которые дали новорожденным родители, - Агата, Оливия, Эрика, Доминика, Златослава, Иллария, Всеволод, Вильгельм, Мирон и Марк.

Кстати

Оренбург оставил заметный след в биографии первого космонавта Земли Юрия Гагарина. Именно в этом городе он окончил высшее военное авиационное училище - знаменитую "лётку" имени Полбина - и принял присягу. А еще молодой курсант встретил здесь свою "вторую половинку" - Валентину Горячеву, выпускницу медучилища. В старинном доме на улице Чичерина, 35, где молодожены жили после свадьбы, сейчас находится музей-квартира семьи Гагариных.