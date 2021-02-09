В Саранске назвали лучшие российские проекты в сфере внутреннего туризма

По темпам восстановления оборота внутреннего туризма РФ вошла в тройку лидеров среди государств G20 - после Италии и Франции. А новый национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", который будет запущен в этом году, позволит к 2030-му удвоить число путешествий по регионам страны.

Проблемы и перспективы развития отрасли обсуждались на площадках завершившегося в Саранске финала VII Всероссийской туристской премии "Маршрут года". Участниками мероприятия, проходившего в Radisson Hotel & Congress Center Saransk, стали авторы 202 проектов в сфере внутреннего туризма из 46 регионов России - от Карелии и Санкт-Петербурга до Байкала и Камчатки. Всего же было подано 442 заявки от 62 субъектов.

По данным Ростуризма, из-за санитарных ограничений в период пандемии объем путешествий по стране за минувший год снизился на 40 процентов. Сейчас отрасль восстанавливает утраченные позиции: турбизнес активно разрабатывает новые маршруты.

Пример тому - железнодорожный проект "Яркие выходные в Приволжье", запущенный в январе при участии региональных туроператоров и местных органов власти. Туристу на выбор было предложено девять авторских эксклюзивных программ в пяти городах: Самаре, Ижевске, Пензе, Саранске и Ульяновске.

- Мы поставили себе цель показать все самое лучшее через призму новогодних праздников, - отметил один из идеологов проекта, основатель премии "Маршрут года" Геннадий Шаталов.

Ставка на развитие семейного и детского туризма стала устойчивым трендом среди российских туроператоров.

- В прошлом году был проведен всероссийский конкурс детских туристических проектов. Поступило почти 500 заявок из 70 регионов, что подтверждает большой интерес отрасли к этому сегменту рынка, - констатировала советник руководителя Ростуризма Юлия Рыбакова в ходе круглого стола, посвященного реализации детских программ.

Как отметила вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева, не показав детям родную страну, трудно воспитать из них настоящих граждан, любящих, понимающих и знающих ее. Разумеется, при организации поездок для маленьких туристов на первый план выходят вопросы безопасности. Однако бывают и явные перегибы. Так, несколько лет назад был введен запрет на перевозку детей автобусами старше 10 лет. В результате число школьных туров и выездных экскурсий сократилось в несколько раз. Недавно эту ошибку удалось исправить - в новом постановлении №1527 Правительства РФ "Об утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами", принятом в сентябре прошлого года, такого пункта нет. Однако теперь представителям туротрасли приходится бороться с очередным запретом.

- С первого января вступили в силу новые правила предоставления гостиничных услуг. Теперь при заселении детей нужно показать нотариальное разрешение хотя бы одного родителя. Оформление такого документа потребует от родителей дополнительных затрат времени и денег, - пояснила Ольга Санаева.

Такое требование туроператоры считают избыточным, тормозящим развитие семейного и детского туризма. В конце января этот вопрос обсуждался в Совете Федерации.

На фоне постепенного снятия санитарных ограничений пока в школах продолжает действовать негласный запрет на выезды учащихся. В этих условиях выходом из ситуации остаются онлайн-экскурсии. Так, в Перми в 2019 году разработали комплексную программу "Пермский край - детям".

- Она включает в себя 44 экскурсионно-образовательных маршрута, все они прошли сертификацию, но организовать поездки в 2020-м не удалось, - поделилась министр по туризму и молодежной политике региона Юлия Ветошкина. - В связи с пандемией мы предложили создать портал из трех блоков: первый - оцифрованные экскурсии по Пермскому краю, адаптированные для младших, средних и старших школьников, второй - создание видеоэкскурсий детьми, третий блок - интерактивный.

По словам начальника управления государственных туристских проектов и безопасности Федерального агентства по туризму Елены Лысенковой в этом году стратегически важным документом развития всей отрасли станет национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства".

- В нем должны найти отражение инициативы регионов и представителей туротрасли, - резюмировала представитель Ростуризма.

Справка "РГ"

По итогам защиты проектов, представленных финалистами премии, жюри определило победителей по 28 номинациям. Среди лауреатов Всероссийской премии "Маршрут года" оказалось много представителей турбизнеса регионов Приволжья. Так, Гран-при в номинации "Лучший культурно-познавательный маршрут" получил самарский проект "Жигулевские выходные". Среди детских маршрутов победителем стал пензенский проект "Царство волшебников Поволжья", лучшим событийным туром признан "Влюбиться в Удмуртию". Второе место среди туров выходного дня занял семейный маршрут "Заповедная Мордовия". С полным списком победителей можно ознакомиться на сайте Всероссийской премии "Маршрут года".

Кстати

В рамках Всероссийской туристской премии "Маршрут года" состоялось официальное открытие Radisson Hotel & Congress Center Saransk.

- Мы 30 лет присутствуем в гостиничном бизнесе России, - заявил вице-президент Radisson Hotel Group в России, СНГ и странах Балтии Дэвид Джэнкинс. - Несмотря на пандемию и санитарные ограничения, минувший год был для нас удачным. Почти 40 отелей в стране работают под нашим брендом: не только в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи, но и в таких городах, как Саранск. Будем совместно развивать туризм в российских регионах.