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09.02.2021 21:09
Рубрика: Экономика

Дворницкий переворот

За одного Николая саратовцы дают десять депутатов
Текст: Андрей Куликов
Российская газета - Неделя № 28(8379)
Житель микрорайона Солнечный в Саратове Николай Перов занялся расчисткой от льда и снега тротуаров, остановок общественного транспорта и пешеходных спусков, на которые, судя по всему, нет времени у коммунальных служб. О своей работе саратовец регулярно отчитывается в соцсетях и приглашает земляков присоединяться. Однако пока желающих не находится.
Николай Перов и его верные пешня и лопата всегда готовы оказать помощь всем, кто в ней нуждается. Фото: Андрей Куликов Николай Перов и его верные пешня и лопата всегда готовы оказать помощь всем, кто в ней нуждается. Фото: Андрей Куликов
Николай Перов и его верные пешня и лопата всегда готовы оказать помощь всем, кто в ней нуждается. Фото: Андрей Куликов

С Николаем мы встретились, когда он расчищал пешеходную лестницу с улицы Антонова к большому многоэтажному дому. У коммунальщиков хватило сил, только чтобы посыпать обледенелый склон песочком. После многочисленных потеплений и похолоданий песок вмерз в слой льда.

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- В некоторые дворы коммунальная техника вообще не заходит. А ко мне теперь обращаются уже сами жильцы, просят почистить, - рассказывает доброволец.

Николай никому не отказывает. Вооружен доброволец пешней на длинной деревянной ручке, которой удобно скалывать лед, и совковой лопатой. Работа у него спорится. Через некоторое время из-под снега и льда показываются ступеньки.

За день до этого Перов расчищал подходы для пешеходов к одному из магазинов. Раньше пробивал дорожки к детским садикам и школе, убирал горы снежного крошева на остановках общественного транспорта, которые дорожная снегоочистительная техника навалила на обочины, да так и оставила. А вообще счет таких расчищенных волонтером участков в большом микрорайоне на окраине Саратова этой зимой идет уже на десятки.

По словам саратовца, он сейчас трудится соцработником, помогает пожилому земляку, и у него есть возможность два-три часа в день свободного времени посвятить общественно полезному труду.

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Как объясняет доброволец, заниматься такой работой ему нравится. Николай вырос в многодетной семье в деревне, к физическому труду, к тому, что нужно помогать людям, приучен с детства. За это отдельное спасибо дедушке, участнику войны и знатному садоводу. О своей работе Николай регулярно отчитывается в соцсетях, в том числе в паблике с говорящим названием "Солнечный Саратов", где более 32 тысяч подписчиков. Надеется, что земляки поддержат его почин.

Саратовцы Николая благодарят за работу, делятся, насколько лучше стало передвигаться на улицах, однако брать с него пример не спешат. Автор одного из отзывов добровольца критикует, мол, не так почистил и не там, но после этого, смилостивившись, все-таки говорит Николаю: "Спасибо".

- Было пару раз, люди писали, что готовы прийти помочь, но потом, видимо, что-то у них не получилось, - рассказывает Перов.

Некоторые земляки в соцсетях ехидничают, мол, парень, пора тебе жениться. Коля на подначки реагирует спокойно, отвечает: "Точно пора, надо только хорошую девушку найти".

- Один Коля делает для города больше десяти депутатов, - написала саратовчанка Ольга Панфилова, очевидно, имея в виду и эффективность обращения простых граждан к народным избранникам для решения коммунальных проблем.

Фото: iStock
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Пока Николай Перов борется со снегом и льдом в отдельном микрорайоне, власти мучительно размышляют, как решить эту проблему во всем городе. После оттепели за один день в травмпункты доставили 14 человек, пострадавших от гололеда.

Городские чиновники снова жалуются, что всего у них не хватает: и реагентов, и рабочих рук. А губернатор Валерий Радаев, который на Колю Перова в соцсетях, очевидно, не подписан, задумался о привлечении к борьбе с гололедом студентов и Федеральной службы исполнения наказаний. Конечно, кого же еще?

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