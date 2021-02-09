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09.02.2021 09:45
Рубрика: Происшествия

В Саратовской области произошел крупный пожар в сельской школе

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В Екатериновском районе Саратовской области пожаром уничтожена кровля здания школы в райцентре.

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Как сообщили в ГУ МЧС по региону, информация о пожаре в школе № 2 в рабочем поселке Екатериновка поступила ночью в 4.00 по местному времени. Огонь охватил всю крышу на площади 870 квадратных метров трехэтажного кирпичного здания. Пожару был присвоен повышенный номер сложности. Тушением огня занималось 8 пожарных расчетов. К 7.48 открытое горение было ликвидировано. Пострадавших нет. В причинах возгорания разбирается группа дознавателей.

Как проинформировало министерство по делам территориальных образований Саратовской области, со ссылкой на райадминистрацию, в связи с пожаром в Екатериновке вводился режим ЧС.

По данным администрации района, огонь повредил только кровлю школы, учебные помещения не пострадали. Занятия в школе и работа детского сада, который размещается на первом этаже здания, возобновятся уже с 10 февраля.

- Управление образования районной администрации приступило к закупке материалов для ремонта кровли, средства выделены из резервного фонда, - сообщила пресс-секретарь министерства по делам территориальных образований Елена Розенберг.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область

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