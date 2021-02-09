В Удмуртии с 12 февраля отменят обязательное ношение масок

В Удмуртии с 12 февраля масочный режим будет носить рекомендательный характер. Об этом в видеосообщении на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" рассказал глава региона Александр Бречалов.

"Мы считаем, что ряд ограничений мы уже можем снять или ослабить. Первое и, наверное, самое главное. Начиная с пятницы, 12 февраля, масочный режим будет носить рекомендательный характер", - объявил Бречалов.

При этом он обратился ко всем с просьбой все-таки использовать маску в транспорте, общественных местах, магазинах, театрах, в дальних поездках.

В ближайшее время в республике будут сделаны и другие послабления. Так, с 10 февраля снимаются ограничения по режиму работы заведений общепита, культурно-развлекательных, культурных и досуговых учреждений (ранее им не разрешалось работать с 04:00 до 07:00). С этого же дня разрешается проведение спортивных соревнований для жителей всех возрастов, кроме людей старше 65 лет. Однако сохраняется ограничение по заполняемости спортивных залов - они могут быть заполнены не больше чем наполовину.