В Уфе директора турагентства осудили за присвоение 24 млн рублей

В Уфе осудили 54-летнюю директора турагентства Five Stars, которая присвоили деньги клиентов на сумму более 24 миллионов рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.

По данным надзорного ведомства, женщина руководила турагентством с 2017 по 2018 годы и продавала путевки Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Сочи и другие популярные направления. Однако, как установил суд, обвиняемая не планировала рассчитываться по договорам, заключенным с юридическими лицами, и все полученные деньги тратила на себя, не организовывая турпоездки.

От действий директора турагентства пострадали 170 граждан, которые отдали ей более 24 миллионов рублей. Женщину обвинили в присвоении денежных средств и мошенничестве в особо крупном размере. Подсудимая признала вину.

Ее приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также Октябрьский районный суд Уфы удовлетворил гражданские иски на сумму причиненного ущерба.