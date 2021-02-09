Новости

В Москве мошенники выманили у пенсионера три миллиона рублей 13:01
Петербуржец за год добежал до космодрома Восточный 13:00
В Москве пьяный водитель сбил двух пешеходов 12:54
На Алтае тиктокер бросил в полицейских муляж гранаты для записи видео 12:52
В Германии призвали к обеспечению равноправного диалога с Россией 12:50
В ОП РФ выявили более 500 фейков, связанных с незаконными акциями 12:28
Эван Рэйчел Вуд подала заявление на жену Мэрилина Мэнсона 12:28
Около 170 новых сервисов появится на портале госуслуг в 2021 году 12:27
Мишустин расширил список запрещенных товаров из Украины 12:24
В Крыму разрешили спортивные турниры на воздухе и публичные слушания 12:15
Певица Энн Фини умерла от коронавируса 12:11
В Уфе директора турагентства осудили за присвоение 24 млн рублей 12:09
В центре Пскова нашли останки семьи богатого юриста и контрабандиста 12:09
Мишель Родригес сыграет в экранизации игры "Подземелья и драконы" 12:04
ВОЗ: "Спутник V" может стать препаратом международных гуманитарных программ 11:56
Борис Титов: Рост цен на жилье связан со сложностями в строительстве 11:46
В США на аукцион выставили шпионские гаджеты из СССР 11:42
В московских ЗАГСах отменили ограничение по количеству гостей 11:40
Уральские художники "врезали" один забор в другой 11:38
Кирилл Серебренников попрощался с труппой "Гоголь-центра" 11:25
Оперштаб: В Москве от коронавируса вылечились еще 3554 пациента 11:23
Мишустин поручил представить идеи по использованию плавучих домов 11:22
В Москве заработал сервис по аренде культурных площадок 11:12
В Москве замечена птица, которую считали исчезнувшей 11:11
РФПИ: Заявка на регистрацию "Спутника V" в ЕС была подана 29 января 11:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
Как действовать, если на карту ошибочно перечислены чужие средства
Как действовать, если на карту ошибочно перечислены чужие средства
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
09.02.2021 12:09
Рубрика: Происшествия

В Уфе директора турагентства осудили за присвоение 24 млн рублей

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В Уфе осудили 54-летнюю директора турагентства Five Stars, которая присвоили деньги клиентов на сумму более 24 миллионов рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.

В Ярославской области экс-директора турагентства осудили за мошенничество

По данным надзорного ведомства, женщина руководила турагентством с 2017 по 2018 годы и продавала путевки Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Сочи и другие популярные направления. Однако, как установил суд, обвиняемая не планировала рассчитываться по договорам, заключенным с юридическими лицами, и все полученные деньги тратила на себя, не организовывая турпоездки.

От действий директора турагентства пострадали 170 граждан, которые отдали ей более 24 миллионов рублей. Женщину обвинили в присвоении денежных средств и мошенничестве в особо крупном размере. Подсудимая признала вину.

Ее приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также Октябрьский районный суд Уфы удовлетворил гражданские иски на сумму причиненного ущерба.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа ПФО Башкортостан

Главное сегодня

Мишустин увеличил резерв средств на зарплаты врачам
СК проверит зарплаты новосибирских ученых, пожаловавшихся президенту
Захарова: ЕС не удалось устроить России "публичную порку"
СМИ: Власти в Германии присматриваются к "Спутнику V"
Пушков прокомментировал отказ Зеленского от "Спутника V"
В России набирает обороты новая схема обмана пенсионеров
Как заставить компанию заплатить за брак при установке двери