На Алтае тиктокер бросил в полицейских муляж гранаты для записи видео

СК завершил расследование по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя города Горно-Алтайска. Он обвиняется в хулиганстве.

По данным следствия, в ночь с 1 на 2 ноября 2020 года нетрезвый горожанин решил записать видеоролик для своих социальных сетей. Он подошел к полицейскому автомобилю, припаркованному возле одного из зданий по улице Ленина, включил мобильный телефон и постучал по дверце.

- В тот момент, когда один из полицейских, находившихся при исполнении своих служебных обязанностей, открыл дверь, он бросил внутрь салона муляж гранаты, выкрикнув в адрес представителей власти угрозу ее применения: "Держите гранату!", - сообщает СК по Республике Алтай.

Полицейские, опасаясь за свои жизнь и здоровье, покинули салон служебного автомобиля.

Однако блогеру не удалось выложить видеозапись в интернет и собрать кучу лайков: на морозе у него замерз телефон. Кроме того, спустя пять минут он был задержан.

Уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство" с обвинительным заключением направлено прокурору. Любителю экстремального видео грозит до семи лет лишения свободы.