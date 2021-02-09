Усс: В Красноярске предприятия продолжают снижать выбросы в атмосферу

Губернатор Красноярского края Александр Усс обсудил с руководителями региональных предприятий меры по снижению выбросов в атмосферный воздух. Совещание прошло в ходе посещения главой региона производственных площадок ООО "Красноярский цемент".

Цементный завод стал одним из активных участников процесса модернизации производства для снижения экологической нагрузки. За два года компания реализовала несколько экологических проектов, благодаря которым улучшились условия рассеивания вредных веществ, обеспечено более эффективное сжигание твердого топлива и снижение его потребления, как результат - сократилось количество выбросов, в том числе в три раза по пыли.

Губернатор осмотрел новую дымовую трубу высотой 130 метров, которая введена в эксплуатацию взамен трех устаревших 60- и 80-метровых. На ней установлены датчики, которые позволяют вести экологический мониторинг в онлайн-режиме. Сейчас система работает в тестовом режиме. Также на предприятии внедрено современное оборудование, снижающее объемы выбросов.

По итогам осмотра промплодщадок завода Александр Усс провел рабочую встречу с руководителями предприятий города, членами правительства края и представителями науки и общественности. В обсуждении приняли участие представители АО "РУСАЛ Красноярск", ООО "Сибирская генерирующая компания", АО "ХК "Сибцем", ООО "Красноярский цемент" и других компаний. Участники встречи проанализировали модернизацию промышленных производств и ее влияние на снижение выбросов, доступность актуальной и достоверной информации о состоянии воздуха для жителей.

Как отметил Александр Усс, сегодня крупные предприятия работают во взаимодействии с общественностью и органами власти, они нацелены на результат, который уже ощутим. Предприятия, участвующие в совещании, берут на себя повышенные обязательства при объявлении режима НМУ - например, сокращают объемы производства в эти дни. По мнению главы региона, такой подход должен быть распространен среди всех предприятий.

Особое внимание губернатор уделил организации оперативного и объективного информирования жителей о результатах мониторинга за выбросами.

К 1 июня мы будем готовы к тому, чтобы крупные предприятия, расположенные в черте города, доводили до горожан объективную информацию о ситуации с выбросами в режиме реального времени. Кроме этого, мы договорились о том, чтобы все наиболее значимые предприятия, влияющие на экологическую ситуацию, открыли двери для всех желающих, чтобы наши экологи, учёные, студенты могли их посещать, знакомиться с технологиями и оценивать проводимую работу, - подчеркнул Александр Усс.

Губернатор поручил усилить реализацию экологических мероприятий в крае, в том числе до 1 апреля проработать возможность ускорить закрытие малоэффективных котельных и расширить их перечень. Предприятиям рекомендовано продолжить модернизацию производств, принять дополнительные меры по снижению выбросов, в том числе в период НМУ. Крупным промпредприятиям - в максимально короткие сроки установить датчики выбросов загрязняющих веществ и передавать данные онлайн на информационный ресурс Минэкологии края (www.krasecology.ru) и специальное мобильное приложение.

Напомним, вопросы экологии входят в число наиболее актуальных тем для края. Еще на КЭФ-2017 была подписана экологическая хартия, согласно которой предприятия-подписанты взяли на себя обязательства модернизировать газоочистное оборудование, повышать энергоэффективность производства. Кроме того, в 2018 году президент РФ поставил задачу к 2024 году снизить выбросы в наиболее загрязненных городах не менее, чем на 20% - в этой связи был утвержден комплексный план мероприятий по городу Красноярску.

В настоящее время предприятия продолжают работу по снижению выбросов в атмосферу. Так, на Красноярской ТЭЦ-1 введена в эксплуатацию новая дымовая труба высотой 275 метров, к которой подключено 6 котлоагрегатов; устанавливаются новые электрофильтры, которые постепенно заменят действующие менее эффективные, модернизируется оборудование. Закрыты 10 малоэффективных котельных. На всех ТЭЦ смонтированы автоматические системы экологического мониторинга выбросов.

АО "РУСАЛ Красноярск" ввело в эксплуатацию 19 современных "сухих" газоочисток, внедрило технологию "Экологический Содерберг" и автоматизированную систему управления технологическим процессом, а также ряд новых технологий. Проведена работа по установке датчиков для оперативного экологического мониторинга выбросов.

Помимо этого, дополнительно принимаются комплексные меры по снижению выбросов от транспорта, предприятий ТЭК, частного сектора, сферы градостроительства; мониторингу атмосферного воздуха, а также усилению регионального экологического надзора.