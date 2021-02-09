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09.02.2021 11:47

В 2020 году сибиряки проговорили по таксофонам более 11,5 миллиона минут

2020 год стал рекордным для Сибири по времени разговоров с таксофонов универсальной услуги связи. Общий трафик местных, внутризоновых и междугородных телефонных соединений по сравнению с 2019 годом в регионе вырос в 2,3 раза и составил 11 миллионов 650 тысяч минут.
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком" Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

Гораздо чаще сибиряки стали звонить в другие города. Если в 2019 году такие разговоры длились 208 тысяч минут, то в 2020 году их продолжительность увеличилась сразу в 10,5 раза - до 2 миллионов 202 тысяч минут.

"Такой рост трафика за прошлый год вполне объясним. Во-первых, в 2019 году "Ростелеком" сначала отменил плату за звонки на любые стационарные телефоны страны, а потом обнулил стоимость внутризоновых и междугородных звонков с таксофонов на мобильные номера российских операторов связи. Во-вторых, сказались условия, в которых сибиряки оказались в связи с пандемией. Люди стали больше звонить своим родным и близким в других городах, а также обращаться в экстренные службы", - уточнил Николай Зенин, вице-президент - директор макрорегионального филиала "Сибирь" ПАО "Ростелеком".

Больше всего в Сибири в 2020 году разговаривали жители Забайкалья: они потратили на общение по таксофонам 3 миллиона 460 тысяч минут. Второе место заняла Иркутская область, на третьем расположился Красноярский край. Жители этих регионов проговорили по 2 миллиона 80 тысяч и 1 миллиону 615 тысяч минут соответственно.

Активнее всего возможностью бесплатно звонить по межгороду в 2020 году пользовались жители Красноярского края и Томской области: по сравнению с 2019 годом трафик вырос сразу в 72 и 36 раз соответственно. В Новосибирской области продолжительность междугородных звонков в прошлом году увеличилась сразу в 20 раз.

"Ростелеком" в целом по стране обслуживает 148 тысяч таксофонов универсальной услуги связи. В Сибири таких аппаратов насчитывается 12373. Больше всего их установлено в Алтайском крае - 1925 штук, меньше всего - в Республике Тыва, там работает 137 таксофонов, а также в Республике Алтай, где действуют 276 аппаратов. В Новосибирской области функционирует 1555 таксофонов.

Материал подготовлен пресс-службой МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

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