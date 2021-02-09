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09.02.2021 12:02
Рубрика: Власть

В Асиновском районе Томской области обновили социальные объекты

Текст: Наталья Решетникова (Томск)
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин в ходе рабочей поездки в Асиновский район оценил качество ремонта и обновление важных социальных объектов.
Фото: Пресс-служба администрации Томской области Фото: Пресс-служба администрации Томской области
Фото: Пресс-служба администрации Томской области

 В селе Ягодное по госпрограмме комплексного развития сельских территорий отремонтировали школу, в которой обучается 164 ученика. На это был направлен 71 миллион рублей из бюджетов всех уровней, в том числе из федерального - 52,5 миллиона.

 Глава Асиновского района Николай Данильчук рассказал губернатору, что школа была построена 45 лет назад, а теперь она преобразилась.

 - Мы последовательно возрождаем село, благодаря чему растет привлекательность сельского уклада, - отметил Сергей Жвачкин. - Создаем современные рабочие места с достойной заработной платой, открываем комфортные детские сады и школы, приводим в порядок дороги и учреждения культуры. Ягодное - один из ярких примеров комплексного развития села.

Фото: Пресс-служба администрации Томской области
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В селе Ново-Кусково губернатор открыл обновленную модельную библиотеку имени Георгия Маркова. Сегодня она по праву является культурным центром села.

 В 1978 году уроженец Ново-Кусково, председатель правления Союза писателей СССР Георгий Марков построил эту библиотеку на своей малой родине на средства Ленинской премии, присужденной ему за роман "Сибирь".

 - Благодаря президентскому национальному проекту "Культура" мы сделали этот центр современным и комфортным, проведя ремонт, закупив новые книги и оборудование, - сказал глава региона на открытии обновленного учреждения.

 Библиотеку разделили на функциональные зоны - детскую, молодежную, выставочную, открытого доступа. Книжный фонд пополнился тысячей экземпляров новых книг. Приобретено современное мультимедийное оборудование: интерактивный стол, проектор, мультстудия, световой стол для рисования песком и многое другое.

 Томский губернатор выделил учреждению еще полмиллиона рублей на оборудование и литературу.

 Сергей Жвачкин подчеркнул, что по нацпроекту "Культура" в прошлом году обновлены библиотеки в шести селах области. В этом году планируется привести к новым стандартам еще три.

 Вообще, как было отмечено в ходе рабочей поездки, Асиновский район системно развивается. Здесь работает один из крупнейших в области деревообрабатывающих комплексов и одна из лучших за Уралом молочных ферм. Возрождается производство льна.

 Всего за девять месяцев в городе Асино преобразился дом культуры "Восток", который был построен 60 лет назад. За кратчайший срок здание сделали современным и удобным для занятий творческих коллективов, доступным для зрителей.

 В капремонт ДК вложено более 40 миллионов рублей. Глава региона, открывая обновленное учреждение, подарил асиновцам новый рояль "Глинка-М". Новый музыкальный инструмент не будет простаивать: в "Востоке" работают 26 клубных формирований, в которых занимаются почти 900 человек.

 - Я убежден, во всех городах и селах у людей должны быть доступные и комфортные условия для образования и полезного отдыха, - сказал губернатор.

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