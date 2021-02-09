В Красноярском крае поймали двух мужчин, убивших ветерана в 2017 году

Сотрудники уголовного розыска задержали двух подозреваемых в жестоком убийстве 85-летнего ветерана труда, при этом само преступление было совершено более трех лет назад, сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Как рассказали в полиции, сообщение о том, что в селе Сахапта Назаровского района найдено тело пенсионера 1932 года рождения с многочисленными повреждениями, поступило стражам правопорядка в октябре 2017 года.

По горячим следам удалось выяснить, что преступники подъехали к дому пожилого человека ночью, вскрыли дверь и вынесли все ценное, что было внутри. А самого ветерана жестоко убили.

Сразу же было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ "Разбой" и ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство".

- К сожалению, почти три года преступление оставалось не раскрытым, однако работа по установлению личностей преступников не прекращалась. И вот недавно подозреваемые были задержаны, - пояснили в МВД края.

При этом если одного из подозреваемых, 36-летнего мужчину, задержали в райцентре Назарово, то за вторым - 45-летним - оперативникам пришлось отправиться в Московскую область. Сейчас оба они заключены под стражу.