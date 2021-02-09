В Новосибирской области начал работу Центр цифровой трансформации

В Новосибирской области создан Центр цифровой трансформации. Государственное бюджетное учреждение будет заниматься цифровой трансформацией ключевых отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления.

Как пояснил на заседании областного правительства министр цифрового развития и связи Анатолий Дюбанов, новая структура создана на базе "Центра навигационных и геоинформационных технологий". Но речь не идет о простом переименовании. У учреждения расширился спектр задач и направлений работы: в нем будут сосредоточены центры компетенций отраслевой цифровизации органов власти региона.

- Новые вызовы, стоящие перед Новосибирской областью в контексте цифрового развития, направлены на качественное совершенствование организационных, инфраструктурных и технологических процессов. Создание центра цифровой трансформации и расширение его функционала направлено на решение этих задач, а также на дальнейшее развитие цифровой отрасли в регионе, - отметил Анатолий Дюбанов.

В частности, в Центре создан отдел технологий искусственного интеллекта, который разрабатывает и внедряет интеллектуальные системы голосовых коммуникаций с жителями региона. В их числе робот "Николай" в МФЦ и в электронной регистратуре, запись к врачу, модуль консультаций "горячей линии" COVID-19 по номеру 122.

Также новое учреждение будет обеспечивать деятельность созданного в конце прошлого года Центра управления регионом в Новосибирской области (он координирует работу по сбору, мониторингу и обработке обращений граждан), участвовать в разработке требований к "Интеллектуальной транспортной системе". Планируется участие сотрудников центра в работе по автоматизации задач и настройки программ логики системы контрольно-надзорной деятельности.

Правительство на своем заседании одобрило создание ГБУ "Центр цифровой трансформации".