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09.02.2021 11:51
Рубрика: Происшествия

В Туве женщина "заказала" киллеру восьмилетнего ребенка

Текст: Надежда Столярчук

Следственный комитет по республике Тыва предъявил обвинение жительнице Кызыла. Ей инкриминируют статью УК РФ "Приготовление к убийству малолетнего по найму".

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Как рассказали в СК, в декабре 2020 года 61-летняя кызылчанка захотела получить в свою собственность две квартиры, принадлежавшие ее скончавшемуся мужу. Однако для этого требовалось устранить ребенка: восьмилетняя дочь ее мужа от другого брака являлась наследницей первой очереди и стояла на пути к обогащению женщины.

- Для совершения убийства обвиняемая нашла исполнителя и пообещала ему заплатить за выполненное задание 180 тысяч рублей. В качестве задатка передала 10 тысяч рублей. А потом сообщила все требующиеся сведения: показала ребенка, когда тот стоял на автобусной остановке, рассказала, где девочка живет и в какой школе учится, а также передала орудие преступления - электрошокер, предложив использовать его при совершении убийства, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по республике Алла Нурсат.

Однако замысел пенсионерки не удался: благодаря оперативно-розыскным действиям сотрудников региональных ФСБ и МВД ее задержали. Сейчас "заказчица" находится под арестом.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Тыва

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