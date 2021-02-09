Видео: Жительница Кузбасса чудом спаслась от летевшей с крыши глыбы

Второй день рождения может смело отмечать жительница кузбасского города Новокузнецка. Она чудом избежала тяжелых травм при входе в подъезд. На записи с камеры наблюдения, опубликованной на канале "Вести, хорошо видно, как девушка поднимается по лестнице, и в этот момент с крыши падает огромная снежная глыба. Благо, опасный участок героине сюжета удалось преодолеть за считаные доли секунды.

За уборку снега во дворах и на крышах многоэтажек отвечают управляющие компании. На днях Госжилинспекция выявила почти 2,3 тысячи нарушений, большая часть которых относится именно к очистке кровель. Инспекторы возбудили свыше 150 административных дел в отношении нарушителей лицензионных требований при управлении многоквартирными домами.

Между тем в аномально теплую погоду, установившуюся в Кузбассе в последние дни, жители продолжают размещать в соцсетях информацию о "снежных" инцидентах. Так, сугробы, сползающие с крыш, повредили несколько легковушек в Кемерове и Новокузнецке. А в Междуреченске в больницу попала женщина, пострадавшая от глыбы, обрушившейся с крыши ДК "Распадский". Прокуратура города организовала проверку исполнения законодательства в сфере содержания социально-культурных объектов.

- Будет дана оценка действиям должностных лиц муниципального бюджетного учреждения культуры и приняты меры реагирования для устранения нарушений, - сообщила "РГ" старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич.