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09.02.2021 11:53
Рубрика: Власть

Реакция на редакцию

На Ставрополье новый нормативный акт внес существенные изменения в региональный закон о патентном налогообложении
Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 26(8377)
На Ставрополье принят нормативный акт, который вносит изменение в принятый в прошлом году краевой закон "О патентной системе налогообложения". Он предусматривает существенное снижение ставок, небывалый рост которых в предыдущей редакции документа возмутил бизнес-общественность, а некоторых предпринимателей чуть не сделал банкротами.
Платежи в бюджет бизнесу снизили, а значит, предприниматели могут больше вложить в оборот. Фото: Владимир Аносов/РГ Платежи в бюджет бизнесу снизили, а значит, предприниматели могут больше вложить в оборот. Фото: Владимир Аносов/РГ
Платежи в бюджет бизнесу снизили, а значит, предприниматели могут больше вложить в оборот. Фото: Владимир Аносов/РГ

Напомним, что в конце 2020 года на Ставрополье разгорелся скандал из-за отмены в стране ЕНВД. Тогда около 90 процентов всех предпринимателей, которые пользовались этой системой, не выбрали альтернативу. Им грозил автоматический перевод на общую систему налогообложения (ОСНО). Закон, значительно поднявший ставки по патентам, ситуацию усугубил. На некоторые виды деятельности налог увеличился многократно, что поставило под угрозу существование ряда организаций и ИП.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Патентное налогообложение - это единственный режим, при котором не нужно сдавать декларацию, а расчет налога производится сразу при оплате патента, который дает право на осуществление определенной коммерческой деятельности. Его стоимость рассчитывается исходя из потенциально возможного годового дохода (лимит составляет 60 миллионов).

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров заявил, что закон, повысивший ставки, пересмотрят. В итоге региональное министерство финансов подготовило новую редакцию документа и направило его в Думу края, где его рассмотрели 28 января.

Он вызвал дискуссию в парламенте. Некоторые депутаты отметили необходимость более подробной дифференциации ставок. Однако заместитель председателя правительства - министр финансов СК Лариса Калинченко пояснила, что сделать точечную дифференциацию нельзя:

- В силу требований Налогового кодекса РФ на территории муниципального образования должны устанавливаться единые размеры потенциально возможного дохода. Дифференцировать их по разным населенным пунктам невозможно.

Часть депутатов высказались за необходимость принятия законопроекта сразу во всех чтениях.

- Если мы сегодня не примем этот закон, то предпринимателям придется платить по тем ставкам, которые введены ранее, - отметил председатель думского комитета по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике Юрий Белый.

Фото: iStock
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В итоге документ утвердили. Кстати, он вступил в силу задним числом и действует с первого января 2021 года. Как пояснили в минфине края, территория Ставрополья разделена на восемь групп. Муниципалитеты распределили по группам исходя из численности и плотности населения, стоимости одного квадратного метра торговых объектов, совокупной налоговой нагрузки на индивидуальных предпринимателей и деловой активности малого и среднего бизнеса.

"Законопроект снижает налоговую нагрузку на ИП, занимающихся одним из 73 видов (всего их 76) предпринимательской деятельности, установленных законом Ставропольского края "О патентной системе налогообложения". На остальные три вида - аренда, общественное питание, услуги стоянок - нагрузка останется на уровне, определенном этим законом", - заявили в ведомстве.

Коррективы весьма существенные. В новом законе, в частности, изменен расчет потенциально возможного годового дохода от пассажирских перевозок: за первую работающую машину придется платить максимально, а за каждую последующую - меньше. Налоги, которые рассчитываются исходя из величины торговой площади, снижены на 22-59 процентов в зависимости от муниципалитета. При этом для владельцев объектов торговли площадью до 50 квадратных метров включительно сохранена фискальная нагрузка 2020 года.

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
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Уже подсчитано, что стоимость патента для парикмахера в Аргзгире составит 48,1 тысячи рублей в год, из которых обязательные фиксированные страховые взносы - 40,9 тысячи, налог в местный бюджет - 7,2 тысячи. Тренеру по фитнесу в станице Ессентукской придется заплатить 45,1 тысячи рублей, в том числе в муниципальную казну - 4,2 тысячи.

"Важно, что в соответствии с федеральным законодательством с этого года страховые взносы во внебюджетные фонды в патентной системе налогообложения уменьшают стоимость патента. Рассчитавшись с Пенсионным фондом и Фондом обязательного медицинского страхования, предприниматель может существенно снизить свой налоговый платеж", - добавили в минфине.

- Поручим комитету по бюджету и комитету по экономике мониторинг выполнения принятого закона. Год работы в пандемию показал, что мы можем оперативно принимать меры и помогать бизнесменам, у которых возникают проблемы экономического характера, - отметил председатель думы Ставропольского края Геннадий Ягубов.

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