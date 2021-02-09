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09.02.2021 14:47

Обнаружены новые случаи хищения энергоресурсов майнинг-фермами в Дагестане

Компания "Россети Северный Кавказ" продолжает активную работу по пресечению незаконного потребления электроэнергии майнинг-фермами в СКФО.
Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ" Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ"
Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ"

Только с начала 2021 года энергетики выявили четыре новых факта безучетного потребления электрической энергии при получении криптовалюты, вернув почти 216 тысяч украденных киловатт. Все случаи хищения энергоресурса майнинг-фермами обнаружены в Дагестане. Ущерб, причиненный отрасли региона, оценивается в 730 тысяч рублей.

Дагестан продолжает лидировать среди регионов России по количеству выявленных фактов незаконного потребления электроэнергии майнерами. Напомним, в 201-2020 годах "Россети Северный Кавказ" обнаружили в республиках СКФО 35 случаев неучтенного потребления электроэнергии фермами для получения криптовалюты, 24 из которых выявлены в Дагестане. Объем ущерба, причиненного развитию электросетевого комплекса, превысил 230 млн рублей.

"Оплата потребленной электроэнергии - в числе основных затрат при добыче цифровых активов, поэтому некоторые майнеры, пытаясь избежать расходов, прибегают к хищению ресурса. В результате этой крайне сомнительной противозаконной экономии сумма возмещения ущерба в десятки раз превысит оплату по показаниям прибора учета. Другая сторона незаконных действий - низкое напряжение в сети. Неучтенное потребление негативно отражается на качестве электроснабжения, поскольку на оборудование ложится нагрузка, не предусмотренная проектной мощностью. Следовательно, от противоправных действий майнеров страдают все добросовестные потребители электроэнергии, и мы обязаны защищать их право на качественное электроснабжение. Поэтому работа по пресечению хищений электроэнергии будет продолжена совместно с правоохранительными органами", - отметил заместитель генерального директора по безопасности "Россети Северный Кавказ" Олег Солодовник.

Информация о незаконном потреблении передана в правоохранительные органы республики для принятия процессуальных решений. Нарушители оплатят выставленный счет, значительно превышающий стоимость электроэнергии, полученной законным путем. Сумма возмещения будет рассчитана исходя из максимально возможного потребления подключенного оборудования в круглосуточном режиме с момента последней проверки. Кроме того, энерговоры оплатят штраф, предусмотренный действующим законодательством.

Как уже сообщалось, компания "Россети Северный Кавказ" во всех регионах присутствия усилила работу по предупреждению и пресечению случаев неучтенного потребления ресурса. Мероприятия подразумевают целый комплекс мер. В их числе - контрольные съемы показаний счетчиков, рейдовые мероприятия, установка приборов учета с функцией контроля разрешенной мощности, информационно-разъяснительная работа с населением о персональной ответственности за воровство электроэнергии.

Пресс-релиз предоставлен "Россети Северный Кавказ"

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России СКФО СКФО Чеченская Республика СКФО Северная Осетия СКФО Ставропольский край СКФО Карачаево-Черкесия

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