Один из нападавших на пост ДПС в Ингушетии предстанет перед судом

Следственный комитет объявил о завершении расследования уголовного дела о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Генеральная прокуратура с этим согласилась.

Делом занимался СК по Северо-Кавказскому федеральному округу. Фигурант дела - Ахмед Имагожев - обвинен по самым тяжким статьям Уголовного кодекса - "участие в деятельности организации, признанной на территории Российской Федерации террористической и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

В СК корреспонденту "РГ" рассказали, что Ахмед Имагожев и Микаил Мизиев добровольно вступили в состав запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство". Принимая активное участие в ее деятельности, Имагожев и Мизиев, заранее вооружились ножами и 31 декабря 2019 года на автомашине совершили наезд на двух сотрудников МВД по Республике Ингушетия. Полицейские находились у здания поста ДПС при въезде в город Магас. Оба сильно пострадали.

После чего Имагожев и Мизиев, вышли из машины и напали на сотрудника ФСБ, причинив ему телесные повреждения. Потом вытащили находившегося за рулем патрульной автомашины инспектора ОГИБДД отделения МВД России по Магасу и нанесли ему множественные ножевые ранения, от которых инспектор скончался. Прибывшие на место происшествия сотрудники ДПС ОГИБДД МВД по Республике Ингушетия применили табельное оружие. От полученных ранений Мизиев скончался на месте, Имагожев с многочисленными ранениями был доставлен в больницу.

По ходатайству следствия, Имагожева суд арестовал. В отношении Мизиева уголовное преследование было прекращено в связи с его смертью.

И вот теперь уголовное дело закончено и оно, с утвержденным заместителем Генерального прокурора РФ обвинительным заключением, передано в Южный окружной военный суд.