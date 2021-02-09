Пассажирский самолет сел в Минеральных Водах из-за неубранного шасси

Пассажирский самолет Bombardier CRJ200 авиакомпании "РусЛайн" был вынужден вернуться в аэропорт Минеральных Вод, из которого вылетел двумя часами ранее. Воздушное судно должно было следовать в Псков.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе авиакомпании, самолет решили вернуть в аэропорт вылета после срабатывания сигнализации о том, что не убрана одна из стоек шасси.

- Посадка в аэропорту города Минеральные Воды прошла благополучно. Авиакомпания приносит извинения за доставленные неудобства пассажирам рейса. Всем пассажирам рейса будут оказаны услуги согласно ФАП-82, - добавили в авиакомпании.

После посадки в Пскове, самолет должен был вылететь в Калининград. Этот рейс задержан.