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09.02.2021 20:39
Рубрика: Происшествия

Пассажирский самолет сел в Минеральных Водах из-за неубранного шасси

Текст: Михаил Сухарев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пассажирский самолет Bombardier CRJ200 авиакомпании "РусЛайн" был вынужден вернуться в аэропорт Минеральных Вод, из которого вылетел двумя часами ранее. Воздушное судно должно было следовать в Псков.

Фото: Татьяна Кравченко/РГ
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Как сообщили "РГ" в пресс-службе авиакомпании, самолет решили вернуть в аэропорт вылета после срабатывания сигнализации о том, что не убрана одна из стоек шасси.

- Посадка в аэропорту города Минеральные Воды прошла благополучно. Авиакомпания приносит извинения за доставленные неудобства пассажирам рейса. Всем пассажирам рейса будут оказаны услуги согласно ФАП-82, - добавили в авиакомпании.

После посадки в Пскове, самолет должен был вылететь в Калининград. Этот рейс задержан.

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