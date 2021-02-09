В России заработала внесудебная процедура банкротства физических лиц. Она обходится заявителю намного дешевле, но, как показывает статистика, ее сложнее пройти.

Чтобы инициировать банкротство через суд, должнику нужно оплатить обязательные услуги арбитражного управляющего и отдать не менее 50 тысяч рублей. Процедура длится около 10 месяцев, и обычным гражданам она не всегда подходит. Внесудебный порядок заработал осенью 2020 года. Однако и здесь имеется множество подводных камней.

Есть несколько требований для инициирования внесудебного банкротства. Общий долг физлица должен составлять от 50 до 500 тысяч рублей, а исполнительное производство в его отношении завершено по причине отсутствия имущества для взыскания. Заявление о личном банкротстве нужно подавать в МФЦ, где проверят, выполнены ли данные условия. Например, на Ставрополье отказ получили три четверти обратившихся.

- Заявление на внесудебное банкротство с сентября подали более 100 граждан, но процедура началась только в отношении 22. Остальным отказано по разным причинам: неправильное оформление документов, наличие неоконченных исполнительных производств, сумма задолженности более 500 тысяч рублей, - рассказала начальник отдела обеспечения процедур банкротства УФНС России по Ставропольскому краю Ирина Чепурная.

Арбитражный управляющий из Ставропольского края Алексей Астахов, который участвовал примерно в 500 делах о банкротстве физлиц, в разговоре с корреспондентом "РГ" отметил, что действительно граждане зачастую должным образом не оформляют документы, поэтому их и не принимают.

- Процент возврата очень большой, так как не соблюдаются условия внесудебной процедуры. Заявители обращаются в МФЦ, но после проверки выясняется, что они должны совсем другую сумму - большую, чем указали, - отметил Астахов.

При этом количество банкротств физических лиц на Ставрополье увеличилось почти вдвое всего за год. Сейчас эту процедуру, по данным УФНС региона, проходят около 1730 граждан, хотя на тот же месяц прошлого года было 893. Специалисты не берутся напрямую связывать это с пандемией коронавируса, хотя признают, что косвенно эпидемиологическая ситуация все же повлияла.

- В 2020 году количество дел о банкротстве физлиц у меня было больше процентов на 15, но не стану утверждать, что это связано только с пандемией или выросшей безработицей. Здесь есть еще один фактор - банкротство перестало быть чем-то экзотическим и непонятным, информации уже достаточно, среди компаний, которые предоставляют юридические услуги должникам, появилась конкуренция, - говорит Алексей Астахов.

При этом с финансовой грамотностью у заемщиков по-прежнему беда. Они берут на себя обязательства, которые в дальнейшем не могут выполнить, не рассчитывают свои возможности. Например, обращаются за ссудами в микрофинансовые организации, чтобы погасить кредит в банке, вместо того чтобы попробовать его рефинансировать или изменить условия договора.

Коронавирус изменил профессиональную структуру несостоятельных должников. Банкротами теперь вынуждены стать представители тех профессий, которые раньше редко обращались к арбитражным управляющим. По словам специалистов, это водители, занимавшиеся грузоперевозками, работники санаториев. Но, что удивительно, все чаще хотят объявить о своей финансовой несостоятельности пенсионеры.

- Что касается грузоперевозчиков, то здесь все понятно. Сокращаются поставки, логистические компании теряют оборот и увольняют водителей. С работниками санаториев тоже более-менее все ясно - здравницы в первой половине 2020 года почти не работали, затем начали принимать пациентов, но с ограничениями. Старшее же поколение всегда отличалось финансовой дисциплинированностью, однако сейчас пенсионеры часто прибегают к процедуре банкротства. Они доводят ситуацию до того, что по их долгам уже идет судебное производство, с ними начинает работать УФССП, и приставы взыскивают до 50 процентов их доходов, - поясняет Астахов.

Ссуды пожилые люди берут в основном ради того, чтобы помочь своим детям. А те тоже обрастают займами и заняты своими проблемами. Старики тем временем отдают часть пенсии кредиторам, а когда не справляются, инициируют банкротство.

Признанный финансово несостоятельным гражданин не может заниматься предпринимательской деятельностью на протяжении пяти лет. Также три года ему запрещено быть учредителем компаний и занимать определенные должности. После банкротства можно брать новые ссуды, но о прошедшей процедуре кредитора необходимо предупредить.

- В основном банки сразу отказывают таким клиентам в займах, но бывают и исключения. Я как-то банкротил ИП, а после предприниматель опять набрал кредиты. Есть граждане, которые скрывают, что прошли данную процедуру. Если это обнаружится, то их оштрафуют на полторы тысячи рублей, - уточнил адвокат Игорь Берлизов.

Про стоимость судебной процедуры ходит много слухов, суммы называют разные. На самом деле она редко превышает 100 тысяч рублей.

- В Ставропольском крае вознаграждение арбитражного управляющего составляет 25 тысяч рублей, 300 рублей нужно отдать в качестве госпошлины. Судебные издержки обойдутся в 15-20 тысяч, они сильно зависят от количества кредиторов. Если должник набрал займы в 30 микрофинансовых организациях, то издержки значительно вырастут. Если должник обращается к юристу, который, как его представитель, собирает документы, то ему придется заплатить 30-40 тысяч, то есть в среднем процедура обойдется в 80-85 тысяч рублей, - заключил Алексей Астахов.

Кстати

Ставропольский край и Кабардино-Балкария стали лидерами в России по росту безработицы в период пандемии. Согласно данным минтруда РФ, на Ставрополье с начала апреля 2020 года численность безработных выросла в восемь раз, а в КБР - более чем в десять. Также в десятке самых проблемных регионов находится еще одна республика СКФО - Карачаево-Черкесия, где количество безработных выросло в семь раз.