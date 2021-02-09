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09.02.2021 18:29
Рубрика: Происшествия

В КЧР возбудили дело на интернет-пользователя за одобрение нацизма

Текст: Наталья Коротченко

Следователи Карачаево-Черкесии подозревают 28-летнего местного жителя в реабилитации нацизма.

В Канаде перенесен суд над пособником нацистов, причастным к убийству детдомовцев

Как сообщает СКР по региону, молодой человек со своего мобильного телефона из дома распространял в соцсетях информацию, отрицающую уничтожение евреев во Второй мировой войне, одобряющую насилие и мировоззрение нацистов.

По данным следствия, подозреваемый публиковал эти материалы в течение нескольких лет - с 2017 по 2020 год на личной странице.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия

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