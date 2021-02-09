В Осетии чемпион мира по боксу открыл в пандемию кафе

Выпить ароматный напиток и съесть вкуснейший сандвич, собственноручно приготовленный чемпионом мира по боксу, - такое возможно только во Владикавказе. Мини-кофейня Аслана Козаева заработала в пик пандемии 2020 года, когда из-за коронавирусных ограничений и закрытия границ были прекращены все боксерские бои. Он оказался не у дел, но не пал духом.

Кто же не захочет, чтобы чемпион мира собственноручно сварил тебе кофе? Фото: Из архива Аслана Козаева

Боксер купил подержанный микроавтобус и самостоятельно переоборудовал его, превратив в кофейню на колесах. Причем обеспечил работой еще и двух своих земляков. Обычно машина стоит на участке, взятом в аренду у муниципалитета на три года. На том же пятачке семья чемпиона поставила столики и красивые деревянные лавочки - так что покупатели могут тут же насладиться кофе и перекусить.

Аслан начал заниматься спортом в шесть лет, его отец - тренер карате. Через три года мальчик решил поменять восточные единоборства на бокс, который нравился ему больше. И с тех пор никогда не бросал его, хотя многие советовали попробовать греко-римскую борьбу - мол, комплекция у него очень подходящая.

В 17 лет Аслан благодаря своему упорству и постоянным тренировкам попал в сборную России по боксу среди юниоров и начал участвовать в соревнованиях по всей стране. В 2010-м выиграл пояс чемпиона мира среди юниоров, после чего провел несколько боев в Германии и Бельгии. А в 2014 году в Краснодаре состоялось главное сражение его жизни - за звание чемпиона мира по версии IBO (Международная боксерская организация). Он его выиграл, и это открыло огромные перспективы в профессиональном боксе.

Однако все неожиданно изменилось. Блестяще начавшуюся спортивную карьеру прервала болезнь, из-за которой Козаев почти полтора года не участвовал в боях, что привело к потере ранее полученных рейтингов. Пришлось все начинать заново. Через пару лет Аслана пригласили в Лос-Анджелес на бой с чемпионом мира по боксу 2011 года Тарасом Шелестюком. За ним последовало бойцовское турне по США. Но разразившаяся пандемия коронавируса поставила крест на грандиозных планах и заставила вернуться домой. Всего в активе Аслана 33 победы на ринге, три проигрыша и один бой, сведенный к ничьей.

Еще во время поездки по США чемпион "подсел" на кофе, став горячим поклонником этого напитка. И оказавшись во Владикавказе, решил открыть собственную кофейню. Аслан обижается, когда ему говорят: "Так ты теперь превратился в бариста"? Он поясняет, что со спортом не завязал. Просто на время пандемии нашел себе новое занятие.

- Я недавно подписал новый контракт на четыре боя в год в Великобритании, - рассказывает Козаев. - Поеду туда сразу, как только откроют границы.

Но пока все силы боксер отдает бизнесу. Огромную роль в раскрутке дела сыграли, конечно, имя спортсмена и его популярность в Северной Осетии. Кто же не захочет, чтобы чемпион мира собственноручно сварил тебе кофе? К его кофейне на колесах сначала потянулись окрестные жители, а потом стали приезжать со всего Владикавказа. Аслан очень внимательно подошел к вопросу качества напитка и сандвичей, которые он делает. Стратегия дала результат, и в итоге клиентов стало столько, что боксер уже не стоит все время за прилавком сам - у него появились наемные работники.

- В бизнесе я ноль, никогда им не занимался, поэтому следовал советам друзей, у которых уже есть собственные кофейни, - признается Аслан. - Они же в рассрочку продали мне очень хорошую кофемашину и кофемолку. Решил сначала сам научиться делать напиток, чтобы потом учить работников. Все рецепты испытал на себе. Сейчас у меня два бариста, они трудятся посменно.

К организации кофейни подключилась вся семья Аслана: пока одни родственники занимаются закупкой нужных продуктов, другие облагораживают территорию или ведут бухучет. Так что начинание спортсмена уже превратилось в семейный бизнес.

Кофейню Аслан открыл в мае 2020 года, но, по его словам, на сегодняшний день удалось вернуть только половину вложений. Помешали ошибки в ведении бизнеса. Например, несколько месяцев не велся строгий учет расходов и доходов. Полученную прибыль Аслан мог потратить на личные нужды, не думая о том, что потребуется купить продукты или новую технику.

В итоге бухучет взяла на себя мать Аслана, что позволило тут же оценить рентабельность предприятия, сколько требуется оборотных средств в месяц на продукты и зарплату сотрудникам. Так что, по оценкам предпринимателя, полностью вложения в мини-кофейню окупятся через три-шесть месяцев.

Хотя Аслан планирует продолжить карьеру в большом спорте, закрывать кофейню он не хочет. В его отсутствие присматривать за семейным бизнесом будут родители чемпиона.