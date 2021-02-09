В Ставрополе при пожаре в многоэтажке погиб человек

Днем 9 февраля в Октябрьском районе Ставрополя на улице Бруснева произошел пожар в многоэтажном жилом доме. Как сообщили в пресс-службе МЧС Ставропольского края, загорелась одна из квартир, жильцов пришлось эвакуировать.

- Горела квартира на первом этаже. Площадь возгорания по предварительным данным составила около 15 метров. Сильное задымление пошло в подъезд. Горение было ликвидировано, эвакуированы 53 человека, - сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

В результате пожара погиб 55-летний мужчина, а 53-летняя женщина была доставлена в больницу. Дым быстро начал подниматься по этажам на лестничном пролете, но устранить огонь и вывести жителей удалось оперативно. На месте работали около 30 человек: спасатели, пожарные, газовики, коммунальщики. В доме временно перекрывали коммуникации, сейчас они восстановлены.

На базе совета микрорайона для эвакуированных жильцов развернули пункт временного пребывания. Причины пожара сейчас устанавливают специалисты.