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09.02.2021 15:53

За чей счет интернет?

Большая часть работодателей не планирует компенсировать работу на удаленке
Текст: Ян Гриневич (СЗФО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 26(8377)
Международная рекрутинговая компания Hays в России провела исследование, в котором выяснила у респондентов, что в их жизнь и работу принесла удаленка, как изменилась их нагрузка, как компании поддерживали сотрудников в стрессовых ситуациях, а также какой формат работ компании предпочтут в ближайшем будущем.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Несмотря на то что почти половина опрошенных заявили о готовности в будущем остаться на частичной или полной удаленке, мнения работодателей и работников в вопросе материальной мотивации такой организации трудового процесса разошлись: треть респондентов утверждают, что им достаточно того, что работодатель платит зарплату, каждый пятый ждет предоставления рабочей техники или компенсации затрат на нее, столько же ожидают от работодателя компенсации затрат на профессиональное развитие. Многие из них отмечают и техническое обеспечение - 15 процентов считают, что компания должна им компенсировать затраты на интернет (оплачивают 15 процентов компаний), а еще десять процентов уверены, что организация обязана предоставлять рабочее место или компенсировать затраты на его оборудование (оплачивают 13 процентов работодателей). В целом работодатели категоричны - 59 процентов из них не видят необходимости компенсировать что-либо, когда сотрудник работает удаленно.

Однако, напоминает Наталья Минтаирова, HR-директор Фотосклад.ру, согласно новой редакции Ст. 312.6 ТК РФ (вступила в силу с 1 января текущего года), работодатель должен предоставить свое оборудование, а также выплатить компенсацию за свет и интернет. В свою очередь, работник может использовать свое оборудование, при том что работодатель выплачивает компенсацию за его использование.

При этом никаких формул для расчета таких компенсаций на данный момент в законе не прописано, утверждает Ольга Полежаева, эксперт "Анкор Consulting". На практике пока получить компенсацию можно при условии, что сам работодатель захочет ее как-то оформить, например в виде премии. Но фактически, пока не появятся официальное указание и формула, по которой следует вести расчеты компенсаций, решение данного вопроса на практике может затянуться.

Сегодня же каждый работодатель поступает на свое усмотрение - самые торопливые уже установили условную компенсацию (например, десять рублей в месяц) для сотрудников. Законно ли это, сейчас сказать сложно, так как судебной практики нет и в случае спора работодатель будет доказывать, почему он считает, что этой суммы достаточно, напоминает Ирина Богомолова, юрист "Актион Кадры и HR". Идея же брать у сотрудников заявления о том, что они отказываются от компенсации, тоже не самая удачная. Работники должны получить компенсацию, а что с ней делать, решат самостоятельно.

В выигрыше, по сути, остались те, кто задумался о мобильности своих работников задолго до пандемии. В таких случаях взаимных претензий не возникало. "В нашей компании (ИТ) с самого основания был упор на мобильную работу, - приводит пример Илья Скрябин, соучредитель компании Connective. - Сотрудник обеспечивался аппаратной и программной инфраструктурой, при помощи которой он мог бы работать из любой точки мира".

Никаких формул для расчета компенсаций удаленной работы в законе не прописано

Некоторые компании позволили забрать служебное оборудование из офиса и приняли стратегическое решение внедрить гибридный вариант работы, когда офис выступает неким "коворкингом" для сотрудников. Тогда у людей будет свободный выбор в посещении офиса, кроме моментов, когда этого требует производственная необходимость. Для посещения офиса нужно будет предварительно через внутреннюю систему компании забронировать себе рабочее место, указать, на каком оборудовании будет осуществляться работа и время посещения офиса, объясняет Денис Царев, гендиректор веб-интегратора "Моризо диджитал". Впрочем, оплачивать затраты компания также не планирует, предлагая сотрудникам в любой момент воспользоваться офисом.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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Конечно, уверен Сергей Дегтярев, основатель холдинга Catalyst, все зависит от того, был ли человек нанят на удаленную работу изначально или был переведен на нее впоследствии. Принцип простой: необходимо всегда соблюдать договоренности и не менять их в одностороннем порядке. Если на этапе приема на работу сотрудник принял условия удаленной работы и подписал договор без указания компенсаций, он не вправе их требовать. Если же компания нанимала человека на работу в офисе, а впоследствии изменила условия в одностороннем порядке, переведя его на удаленку, логика в запросе компенсации вполне понятна.

В целом, настаивает Дмитрий Спиридонов, сооснователь и генеральный директор CloudPayments, нужно учитывать все стороны проблемы - в том числе и то, что сами работодатели нуждаются в защите. Ведь, с одной стороны, компании тратят средства на организацию рабочего места сотрудника для удаленной работы, с другой - несут затраты на поддержание и оплату офиса, даже если какое-то время там вообще никто не работал. И было бы правильно проработать подобную практику на законодательном уровне, задуматься не только о компенсациях для работников, но и для работодателей, особенно в ситуациях вынужденного перевода всех или части сотрудников на удаленку.

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