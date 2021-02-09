Число погибших при пожаре в Сыктывкаре выросло до пяти

Спасатели обнаружили тела еще двух человек на месте пожара в частном доме в Сыктывкаре. Общее число жертв увеличилось до пяти, детей среди них нет.

Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Республике Коми.

Личности погибших сейчас устанавливаются. Выясняются и причины ЧП. На месте происшествия работают пожарные дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории.

Напомним, трагедия произошла во вторник утром на улице Старовского. Сообщение об инциденте поступило поздно: когда спасатели прибыли, огонь уже охватил весь дом. В 7.55 возгорание локализовали на площади 49 квадратных метров.