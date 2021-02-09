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09.02.2021 14:14

Требуется развитие

Текст: Александр Котин (проектировщик посадочных площадок для вертолетов)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 26(8377)
Санитарная авиация появилась в России еще в 30-х годах XX века, но до 2020-го вертолеты в медицинских целях никогда не использовались повсеместно. Например, в Санкт-Петербурге региональная служба санитарной авиации была создана лишь в 2013 году в рамках исполнения поручения президента РФ "О задачах субъектов Российской Федерации по повышению доступности и качества медицинской помощи".
Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
В России возвели свыше 75 вертолетных площадок для санавиации в 2020 году

В связи с пандемией число экстренных больных в стране выросло в несколько раз, что привело к необходимости быстрого оснащения региональных медицинских центров вертолетами и авиационной инфраструктурой. С помощью санавиации пациента гораздо проще доставить в больницу в течение первого часа после приступа или получения травмы. В соответствии с правилом "золотого часа", существующим среди медиков, помощь, оказанная в этот интервал времени, дает самые высокие шансы на спасение. Вертолетам, в отличие от карет скорой помощи, не страшны такие транспортные проблемы, как многочасовые пробки, присущие Центральной России, или отсутствие наземного сообщения между населенными пунктами в отдаленных регионах Сибири и Севера.

Несмотря на острую необходимость развития санавиации, существует ряд факторов, тормозящих этот процесс. В первую очередь, это нехватка финансов у медицинских центров на покупку, содержание и эксплуатацию авиационной техники. Стоимость медицинского вертолета - от 250 миллионов рублей, строительство полнофункциональной вертолетной площадки варьируется от пяти до 45 миллионов рублей. На содержание вертолета требуется около одного-двух миллионов в год.

Средства, которые выделяются из бюджета, обычно в пять-восемь раз меньше, чем требуется. В связи с этим руководители больниц принимают решение строить посадочные площадки без необходимого оборудования или вообще их не строить, а хранить вертолеты на пустырях.

Самострой лишает пилота возможности двигаться по навигационным приборам, так как посадочная площадка не оснащена светосигнальными и гидрометеорологическими системами.

Таким образом, осуществить посадку в темное время суток или в плохую погоду вертолет с пациентом не сможет в принципе. А в светлое время необорудованные площадки повышают риск аварийности полета.

На содержание только одного вертолета требуется около одногодвух миллионов рублей в год

Первые попытки изменить ситуацию начались еще в 2017 году, когда была утверждена государственная "Программа по развитию санитарной авиации", направленная на оснащение регионов авиационной техникой. В связи с пандемией программа была продлена и расширена. Был запущен федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", в рамках которого санитарная авиация должна охватить все субъекты Российской Федерации к 2024 году.

В 2020-м к программе присоединился 21 регион. На сегодняшний день высокотехнологичными вертолетными площадками оснащены медицинские учреждения в 70 регионах. За последние полгода с помощью авиации удалось спасти жизни более 12 000 человек.

В Ленинградской области в 2020 году санавиация эвакуировала 373 человека, по данным областного комздрава. На эти цели было выделено более 171 миллиона рублей. Кроме того, в регионе ввели в эксплуатацию две дополнительные посадочные площадки - в Кингисеппе и Рощино. А также запущено строительство ультрасовременного медицинского комплекса, оснащенного сразу двумя посадочными площадками для вертолетов.

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