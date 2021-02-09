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09.02.2021 20:25
Рубрика: Власть

Нет алиментов - коси сорняк

В Ленинградской области борьбу с борщевиком хотят внести в список общественных работ
Текст: Евгения Цинклер ( "Российская газета", Ленинградская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 27(8378)
Власти Ленинградской области нашли оригинальный способ борьбы сразу с двумя очень разными проблемами: борщевиком и должниками по алиментам. Губернатор региона Александр Дрозденко предложил официально включить уничтожение борщевика в список общественных работ.

Инициативу уже опробовали в Тельмановском сельском поселении (Тосненский район Ленобласти). Там в прошлом году уже прошла акция: должники-алиментщики косили сорняк по берегам реки Ижоры: возле водоемов запрещено его уничтожение химическим методом.

Фото: iStock
Ученые: Борщевик достиг Арктики и может навредить хозяйству аборигенов

Такое наказание за неуплату алиментов обещает быть весьма действенным. Ведь занятие это непростое: борщевик ядовит и вызывает серьезные ожоги, поэтому косить его можно только в костюме химзащиты, закрывающем все тело, и полнолицевой маске.

Как сообщают в правительстве Ленинградской области, ежегодно в регионе от борщевика освобождается около восьми тысяч гектаров. Работы по уничтожению этого сорняка субсидируются из регионального бюджета. В 2021 году площадь борьбы с борщевиком в Ленобласти будет проводиться на территории шестнадцати районов.

Если все собственники земельных участков будут активно бороться с опасным сорным растением, его возможно победить. Для этого есть все условия: программа, финансирование, возможность штрафовать нерадивых собственников, допускающих на своих земельных участках разрастание борщевика.

В Тельмановском сельском поселении алиментщики уже косили сорняк по берегам реки Ижоры 

Недавно в Научном центре изучения Арктики заявили, что семена борщевика занесены даже на Ямал, что в перспективе может нанести существенный вред хозяйству коренных малочисленных народов Севера. Сорняк очень живуч. Он устойчив к неблагоприятному климату, не подвержен болезням, подавляет рост других растений и без труда захватывает огромные территории. По-настоящему эффективна в борьбе с ним только химическая обработка гербицидами. Но применять такой метод можно далеко не везде. Иногда его приходится уничтожать вручную.

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