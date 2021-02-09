Вспомним историю: до строительства массового жилья в 60-х годах минувшего века о необходимости мусоропровода не задумывались. Такие приспособления были только в элитных многоэтажках. Но были изменены строительные нормативы, и мусоропроводы стали обязательными в жилых домах, имеющих более пяти этажей (но и в некоторых пятиэтажных хрущевках их также успели установить).
До перестройки повсеместно применялся частичный селективный сбор бытового мусора: в баки, обычно устанавливавшиеся рядом с мусоропроводом, полагалось собирать пищевые отходы. Недоеденные бутерброды и очистки затем собирались дворниками, грузились в контейнеры и отвозились на многочисленные сельхозпредприятия, занимающиеся животноводством, на корм. Во время перестройки баки исчезли, и сейчас возрождать их нет смысла: мало кто в окрестностях Петербурга занимается животноводством.
Теперь другое время, учитывается экологическая составляющая. А она четко предусматривает раздельный сбор мусора. В идеале отдельно должны собираться пластик, бумага, металл, стекло, пищевые отходы (уже на компост), опасные отходы. Мусоропровод этого не может обеспечить.
При среднестатистическом опросе жильцов выясняется: 24-25 процентов из них за мусоропровод, остальные - против. Плюс мусоропровода один: нет необходимости нести пакеты на помойку. Минусов много.
1. Он - источник грязи (чему способствуют несвоевременная уборка и халатность самих жильцов).
2. Источник запаха.
3. От него шум (грохот от пакета, сбрасываемого с верхнего этажа, слышат другие жильцы).
4. Его любят тараканы и крысы (раз в месяц, по нормам эксплуатации мусоропровода, положено проводить мойку и дезинфекцию, что не всегда выполняется).
5. Пожароопасность. Брошенный окурок может привести к возгоранию.
Судьбу существующих мусоропроводов решают сами собственники. Заварить или продолжать пользоваться? Вариант полного демонтажа неудобен: хлопот много, а полученная полезная площадь оказывается незначительной.
Что касается нового строительства, то еще с 2016 года СП (строительные правила) перестали обязывать делать мусоропровод и в домах выше пяти этажей. Каждая стройкомпания решает вопрос по-своему. Одни все дома возводят без мусоропровода, другие - какие-то дома строят с этим приспособлением, остальные без него. В тренде отказ. Что выгодно и покупателям: зачем платить за мусоропровод, который в дальнейшем, после заселения, зачастую блокируется - по решению собрания.
Мусоропроводов становится меньше. И это правильно. Другое дело, что у нас большие проблемы с раздельным сбором мусора и последующей его переработкой на вторсырье.