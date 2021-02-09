Мусоропроводы: благо или зло? Считавшиеся в советское время одним из атрибутов благоустроенного быта, ныне они теряют позиции. Наблюдается тенденция: в домах, где они есть, жильцы все чаще отказываются от них, предпочитая выносить пакеты с мусором на помойку. Если собственники жилья на общем собрании решают: мусоропровод не нужен, он заваривается. А в новых домах, даже высотках, мусоропровод не предусмотрен уже на этапе проектирования.

Вспомним историю: до строительства массового жилья в 60-х годах минувшего века о необходимости мусоропровода не задумывались. Такие приспособления были только в элитных многоэтажках. Но были изменены строительные нормативы, и мусоропроводы стали обязательными в жилых домах, имеющих более пяти этажей (но и в некоторых пятиэтажных хрущевках их также успели установить).

До перестройки повсеместно применялся частичный селективный сбор бытового мусора: в баки, обычно устанавливавшиеся рядом с мусоропроводом, полагалось собирать пищевые отходы. Недоеденные бутерброды и очистки затем собирались дворниками, грузились в контейнеры и отвозились на многочисленные сельхозпредприятия, занимающиеся животноводством, на корм. Во время перестройки баки исчезли, и сейчас возрождать их нет смысла: мало кто в окрестностях Петербурга занимается животноводством.

При опросе жильцов выясняется: 24–25 процентов из них за мусоропровод, остальные — против

Теперь другое время, учитывается экологическая составляющая. А она четко предусматривает раздельный сбор мусора. В идеале отдельно должны собираться пластик, бумага, металл, стекло, пищевые отходы (уже на компост), опасные отходы. Мусоропровод этого не может обеспечить.

При среднестатистическом опросе жильцов выясняется: 24-25 процентов из них за мусоропровод, остальные - против. Плюс мусоропровода один: нет необходимости нести пакеты на помойку. Минусов много.

1. Он - источник грязи (чему способствуют несвоевременная уборка и халатность самих жильцов).

2. Источник запаха.

3. От него шум (грохот от пакета, сбрасываемого с верхнего этажа, слышат другие жильцы).

4. Его любят тараканы и крысы (раз в месяц, по нормам эксплуатации мусоропровода, положено проводить мойку и дезинфекцию, что не всегда выполняется).

5. Пожароопасность. Брошенный окурок может привести к возгоранию.

Судьбу существующих мусоропроводов решают сами собственники. Заварить или продолжать пользоваться? Вариант полного демонтажа неудобен: хлопот много, а полученная полезная площадь оказывается незначительной.

Что касается нового строительства, то еще с 2016 года СП (строительные правила) перестали обязывать делать мусоропровод и в домах выше пяти этажей. Каждая стройкомпания решает вопрос по-своему. Одни все дома возводят без мусоропровода, другие - какие-то дома строят с этим приспособлением, остальные без него. В тренде отказ. Что выгодно и покупателям: зачем платить за мусоропровод, который в дальнейшем, после заселения, зачастую блокируется - по решению собрания.

Мусоропроводов становится меньше. И это правильно. Другое дело, что у нас большие проблемы с раздельным сбором мусора и последующей его переработкой на вторсырье.