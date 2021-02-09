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09.02.2021 11:01
Рубрика: Власть

Мишустин дал поручения по итогам поездки в Карелию

Текст: Галина Мисливская
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал ряд поручений по итогам поездки в Республику Карелия 29 января.
Михаил Мишустин во время посещения Соломенского лесозавода в Петрозаводске. Фото: Александр Астафьев/РИА Новости Михаил Мишустин во время посещения Соломенского лесозавода в Петрозаводске. Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
Михаил Мишустин во время посещения Соломенского лесозавода в Петрозаводске. Фото: Александр Астафьев/РИА Новости

Перечень опубликован на сайте кабмина:

- Минсельхоз, Минстрой, Росреестр и Ростуризм до 1 апреля должны представить в правительство предложения по развитию агротуризма;

- вице-премьерам поручено провести совещание с правительством региона по развитию туризма и поддержке предпринимательских инициатив;

- Минприроды до 24 февраля должно дать предложения о внесении изменений в законодательство в части разрешения ведения товарного рыбоводства в лесных зонах, расположенных вдоль водных объектов;

- Минприроды и профильным ведомствам поручено к 1 июня представить предложения о возможности использования "хаусботов" на водных объектах;

- Минэкономразвития должно до 15 апреля рассмотреть вопрос о расширении поддержки социальных предприятий;

- Минэкономразвития и Минфину до 1 апреля необходимо проработать вопрос о продлении сроков действия налоговых льгот для территорий опережающего развития; к этому же сроку ведомства должны определиться с продлением сроков существования таких территорий с учетом эффективности каждой их них;

Фото: iStock
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- Минэкономразвития, Минфину, Минздраву, Минстрою и Минтрансу поручено до 1 марта проработать вопрос о продлении федеральной целевой программы по развитию Карелии на период до 2023 года и определить источники финансирования;

- Минпромторг и Минэк к 15 марта должны обеспечить дополнительное информационное освещение программных мер господдержки промышленных предприятий, в том числе - в отношении "Инженерного центра пожарной робототехники "ЭФЭР";

- Минздраву и Минстрою совместно с правительством Карелии необходимо провести контроль за ходом реконструкции здания республиканской больницы скорой помощи, чтобы приемное отделение было оснащено всем необходимым оборудованием и сдано в эксплуатацию до 1 апреля, а до 1 августа ведомства должны обеспечить подготовку документации для строительства хирургического корпуса больницы.

"Реализация комплекса поручений, сформированного по итогам поездки, простимулирует развитие малого и среднего бизнеса в республике, позволит создать новые рабочие места, повысить уровень доходов граждан и улучшить качество медицинской помощи", - отмечается в сообщении кабмина.

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