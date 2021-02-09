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09.02.2021 11:22
Рубрика: Экономика

Мишустин поручил представить идеи по использованию плавучих домов

Текст: Марина Трубилина
Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Предложения по использованию самоходных домов на воде (хаусботов) должен представить ряд министерств и ведомств к началу лета. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
Мишустин дал поручения по итогам поездки в Карелию

Поручение дано после поездки премьер-министра в Карелию. Предложения должны будут представить Минприроды, Минстрой, МЧС, Росприроднадзор и Росреестр.

Хаусбот - аналог яхты, но более приспособленный для постоянного проживания. Он может быть "припаркован" в специальных гаванях для маломерных судов в черте города, а по мере необходимости использоваться для выезда и проживания на водоемах за городом.

Содержание такого жилья может обходится в 30-40 тысяч рублей в месяц, включая плату за стоянку в охраняемой марине.

В регионах Экономика Недвижимость Правительство Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия

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