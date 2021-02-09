Мишустин поручил представить идеи по использованию плавучих домов

Предложения по использованию самоходных домов на воде (хаусботов) должен представить ряд министерств и ведомств к началу лета. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

Поручение дано после поездки премьер-министра в Карелию. Предложения должны будут представить Минприроды, Минстрой, МЧС, Росприроднадзор и Росреестр.

Хаусбот - аналог яхты, но более приспособленный для постоянного проживания. Он может быть "припаркован" в специальных гаванях для маломерных судов в черте города, а по мере необходимости использоваться для выезда и проживания на водоемах за городом.

Содержание такого жилья может обходится в 30-40 тысяч рублей в месяц, включая плату за стоянку в охраняемой марине.