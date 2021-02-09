Сфера взыскания долгов стремительно трансформируется. Если еще пару лет назад на этом рынке активность проявляли нелегальные взыскатели, именуемые в народе вышибалами, то сейчас им на смену приходят адвокатские бюро и юридические агентства. Более того, взыскивать долги научились и сами кредиторы. Что стоит за этим явлением, разбиралась корреспондент "РГ".

Рынок коллекторских услуг кажется достаточно простым. Существует реестр УФССП, куда должны входить все организации, основной деятельностью которых является взыскание долгов по судебным решениям. На сегодня в этот перечень включено 399 компаний по всей стране. Из них 26 - в Санкт-Петербурге. Но при этом законодательство не запрещает работать с должниками и иным юрлицам при условии, что это не основной вид их деятельности. В первую очередь этим правом пользуются банки и МФО, когда звонят должникам и напоминают, что нужно рассчитаться.

Отделы по работе с должниками очень часто путают с коллекторами. Как сообщила "РГ" начальник отдела по взаимодействию со СМИ УФСПП по Санкт-Петербургу Елена Ленчицкая, судебные приставы города приняли в прошлом году почти 1795 жалоб на взыскателей. Причем только 576 из них касались коллекторских агентств, включенных в реестр УФСПП.

После жалоб петербургские приставы составили 223 административных протокола за нарушение порядка взыскания задолженности. В 79 случаях речь шла о нарушителях из реестра, в 144 случаях - в отношении иных организаций. Что это за иные?

Судебные приставы не разделяют отделы по работе с должниками при кредитных организациях и сторонние фирмы, занимающиеся взысканием. Но по оценкам Национальной ассоциации коллекторских агентств (НАПКА), взыскатели не из реестра занимают около 12 процентов рынка.

Это как раз та ситуация, когда спрос формирует предложение. Взыскатели не из реестра востребованы.

Руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при Правительстве России Александр Цыганов говорит, что деятельность нелегальных коллекторов во многом связана с наличием теневого кредитного рынка. Это не только "черные кредиторы", которые вешают объявления на столбах с предложением взять заем под проценты. В эту же категорию попадают и так называемые дружеские долги, когда условный Иванов берет у своего соседа Петрова 50 тысяч рублей. Деньги даются под расписку, потом не возвращаются, друзья ссорятся, и кредитор идет в суд. Таких дел в судебной практике на самом деле довольно много. Например, по данным сервиса "Судебные решения", за две рабочие недели января районные суды Петербурга рассмотрели 127 дел о долгах, в 14 случаях кредиторами являлись частные лица. В другие месяцы ситуация схожая - на десять исковых заявлений от банков или МФО приходится одно - от частных лиц.

Конечно, кредиторы такие дела в подавляющем большинстве случаев выигрывают. Но возникает проблема: как взыскать присуженные деньги.

Самый очевидный способ - обратиться к судебным приставам. Но приставы работают в условиях запредельной нагрузки. В прошлом году в Петербурге на одного пристава пришлось 4219 исполнительных производств. Поэтому рассчитывать на то, что пристав в день получения исполнительного листа взыщет с должника всю сумму, несколько наивно.

Банкам проще - они передают такие дела коллекторским агентствам, но с частными лицами, которым нужно взыскать относительно небольшие долги, эти структуры не работают.

Вернуть долг может каждый, главное, чтобы было решение суда и исполнительный лист

Константин Павленко, генеральный директор юридической компании Pavlenko Law Group, говорит, что коллекторские агентства из реестра - это крупные компании, деятельность которых построена на работе с банками. Чтобы получить такое право, компания должна иметь чистые активы в размере не менее десяти миллионов рублей и страхование ответственности на аналогичную сумму. Также нужно получить специальную аккредитацию. Долги, которые коллекторы взыскивают по договоренности с банками, на самом деле небольшие. По оценкам НАПКА, в прошлом году средний размер долга составлял 68 тысяч рублей. Но коллекторы по этому каналу получают долги не поодиночке, а пакетами. Среди лотов есть как простые, когда должник сам готов вернуть деньги, так и сложные, когда люди скрываются. Естественно, максимальную прибыль коллекторское агентство получает при взыскании простого долга, а сложные истории идут, что называется, в нагрузку. Если физлицо начинает искать среди коллекторских агентств покупателя на долг, то самих взыскателей это настораживает - значит, лот изначально непростой, тем более что время, которое уходит на работу с индивидуальным клиентом, коллекторы могут потратить на взаимодействие с постоянными заказчиками - банками или МФО.

Таким образом, кредиторы-физлица оказываются в ситуации, когда с их долгами коллекторы из реестра работать не хотят. Желающие вернуть свои деньги ищут иные варианты. Еще несколько лет назад в таких ситуациях долги взыскивали "черные" коллекторы, так называемые вышибалы. Юлия Комбарова, генеральный директор юридического бюро, говорит, что основной целью таких деятелей было запугать должников. Но сейчас подобные методы являются редкостью.

Рынок стал самоочищаться, и теперь взысканием долгов, помимо приставов, все чаще начинают заниматься юридические фирмы или даже сами должники.

Практикующий юрист Виталий Елисеев говорит, что взыскать долг в принципе может каждый, главное, чтобы были документы, в первую очередь - это решение суда и исполнительный лист.

В частности, никто не запрещает кредитору самому отнести исполнительный лист в УФНС и получить номера счетов должника. Точно так же кредитор может обратиться с исполнительным листом в банк, где открыт расчетный счет, и написать заявление на взыскание. При такой схеме не надо терзать должника звонками или подкарауливать у дверей. Взыскание происходит автоматически. С распространением безналичных форм расчета, когда каждая копейка фиксируется в банках, "черные" коллекторы просто остаются не у дел.

Кстати

Подготовил Николай Борисов, информационное агентство ЯСИА (Якутск)

В Якутии зарегистрировано только одно юридическое лицо, которое занимается взысканием задолженностей с физических лиц. При этом, как ЯСИА сообщил начальник отдела правового обеспечения Управления Федеральной службы судебных приставов по Якутии Гаврил Слепцов, приставы никак не ощутили на себе работу легальных коллекторов.

"У нас появилось больше работы в плане надзора. За прошлый год в Якутии поступило 151 заявление от граждан. В основном жалуются на превышение количества взаимодействия, установленного законом. Могут звонить по десять раз, не дают работать не только должникам, но и третьим лицам, например, работодателям. Эта деятельность не может быть законной", - сообщил пристав.

При этом, в отношении зарегистрированного агентства в Якутии, нет ни одного обращения. В основном жители республики жалуются на юридические лица, которое зарегистрированы в Москве и Новосибирске.