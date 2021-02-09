В вологодском отделе полиции инструктор съел поддельные документы

В вологодском поселке Кадуе автоинструктор, купивший поддельное свидетельство о прохождении обучения по специальности, съел его в отделе полиции. Районный суд приговорил его к условному сроку лишения свободы.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области, мужчина незаконно приобрел у неустановленного лица поддельный документ - свидетельство автошколы о прохождении обучения и аттестации по обучению вождения автомобилем категории "В". И все это время работал.

В один из дней, когда мужчина проводил занятие с кандидатом в водители на учебном автомобиле, его остановил сотрудник полиции. Инструктор представил поддельный документ. Страж порядка засомневался в его подлинности.

Мужчину привезли в отдел полиции. Там он вырвал свидетельство и съел. Осталась лишь часть печати, фотография и дата выдачи. Позже установили, что в то время, когда свидетельство якобы выдали, подозреваемый находился в местах лишения свободы.

Суд приговорил лжеинструктора к шести месяцам лишения свободы условно. Назначили ему и годичный испытательный срок.