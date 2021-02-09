Объем инвестиций в Заполярье превысит 200 миллиардов рублей

Утвержден перечень крупных арктических инвестпроектов, которые получат государственную поддержку. В него вошли шесть проектов, четыре из которых будут реализованы в Мурманской области. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ от 1 февраля 2021 года.

Самый крупный из них - это строительство горно-металлургического комбината, включающего два карьера для добычи руды и обогатительную фабрику, где будет производиться медно-никелевый концентрат или штейн с платиноидами на базе месторождения Федорова тундра. Комбинат, который предполагается начать строить в 2021 и ввести в эксплуатацию в 2027 году, будет добывать 16 миллионов тонн руды в год.

Напомним, сегодня крупнейшее в мире месторождение палладия разрабатывается на полуострове Таймыр, где добывается до 40 процентов от мировых объемов этого металла. С освоением месторождения Федорова тундра на Кольском полуострове, сопоставимого по размерам с таймырским, Россия сможет производить больше палладия, чем все остальные страны мира, вместе взятые. Запасы Федоровой тундры превышают 400 тонн металлов платиновой группы - прежде всего палладия, платины и родия. Как сообщил вице-премьер Юрий Трутнев, вложения в ГОК составят 82 миллиарда рублей.

Второй проект поможет мурманским рыбоводам преодолеть зависимость от поставки мальков рыбы из-за рубежа. В Кольском заливе в районе поселка Ретинское предстоит построить рыбоводное хозяйство, где будет производиться смолт (посадочный материал) лосося и форели объемом до семи миллионов особей в год. Сейчас весь смолт для предприятий аквакультуры Заполярья завозится из-за рубежа. Правда, половина его производится на норвежских заводах, принадлежащих российскому предприятию, сообщил его директор Илья Соснов. По его словам, мощность этих предприятий также предполагается расширять.

Компании-инвесторы получат безвозвратную субсидию в размере до 20 процентов своих вложений

Еще один проект подразумевает строительство морского терминала навалочных грузов "Тулома", где предполагается переваливать шесть миллионов тонн минеральных удобрений и апатитового концентрата в год.

Четвертый проект - это техническое перевооружение нефтяного порта Витино и Беломорской нефтебазы в Кандалакшском районе Мурманской области. Инвестор намерен ввести в эксплуатацию новый портовый терминал, благодаря которому поток нефти через Витино должен возрасти минимум до четырех миллионов тонн в год.

- Ожидается, что общий объем инвестиций в шесть новых проектов превысит 200 миллиардов рублей, - отметили в Минвостокразвития. - Компании, которые их реализуют, смогут рассчитывать на безвозвратную субсидию от государства в размере до 20 процентов своих вложений. Эти деньги можно будет потратить на создание новой инфраструктуры для промышленных объектов. До 2023 года на эту меру поддержки из федерального бюджета будет выделено 13 миллиардов рублей.