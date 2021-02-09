Объем инвестиций в Заполярье превысит 200 миллиардов рублей

Новости

"Спутник V" зарегистрирован к применению в Пакистане 16:10
В Башкирии менеджера банка задержали за хищение более 13 млн рублей 16:00
Под Брянском нелегальных мигрантов поймали с помощью дронов 15:54
В Крым придут снегопады и морозы до минус 15 градусов 15:48
Путин обсудит с членами правительства институт банкротства 15:44
Синоптики пересмотрят температурные нормы в 2021 году 15:42
Госдума повышает штрафы за нарушение правил обработки персональных данных 15:42
Вильфанд призвал не ждать быстрой весны в средней полосе России 15:40
Минфин ответил на сообщения о введении минимальных цен на пиво 15:36
Подлодки типа "Лада" вооружат ракетами "Калибр" 15:15
Решетников: Ставка ипотеки должна зависеть от доходов населения 15:08
Эсеры предлагают отменить коэффициенты за отсутствие счетчиков воды 15:08
В вологодском отделе полиции инструктор съел поддельные документы 15:06
Решетников: Реальные доходы граждан должны расти темпами 2,5% в год 15:01
Правительство продлит ввоз комплектов и наборов товаров без маркировки 14:59
Минфин предложил обнулить ввозные пошлины на бриллианты 14:59
Упакованную воду включили в перечень подлежащих маркировке товаров 14:53
Володин: Правительство отчитается в Госдуме в апреле 14:52
Психолог: От чего зависит благополучие людей 14:47
"Газпром" прокомментировал ситуацию с обеспечением газом Калининграда 14:40
Истребитель ВКС России обманул ПВО, спрятавшись за ракетоносец 14:20
Решетников посоветовал малому бизнесу актуализировать ОКВЭДы 14:18
Ан-12 совершил жесткую посадку на Итурупе 14:17
Бортников: В России выстроена надежная система защиты объектов энергетики 14:15
В Петербурге открытие новых станций метро перенесли на 2024 год 14:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
Как действовать, если на карту ошибочно перечислены чужие средства
Как действовать, если на карту ошибочно перечислены чужие средства
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
09.02.2021 15:31

Пришли в Федорову тундру

Объем инвестиций в Заполярье превысит 200 миллиардов рублей
Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 26(8377)
Утвержден перечень крупных арктических инвестпроектов, которые получат государственную поддержку. В него вошли шесть проектов, четыре из которых будут реализованы в Мурманской области. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ от 1 февраля 2021 года.

Самый крупный из них - это строительство горно-металлургического комбината, включающего два карьера для добычи руды и обогатительную фабрику, где будет производиться медно-никелевый концентрат или штейн с платиноидами на базе месторождения Федорова тундра. Комбинат, который предполагается начать строить в 2021 и ввести в эксплуатацию в 2027 году, будет добывать 16 миллионов тонн руды в год.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Утвержден стандарт участия граждан в развитии городской среды

Напомним, сегодня крупнейшее в мире месторождение палладия разрабатывается на полуострове Таймыр, где добывается до 40 процентов от мировых объемов этого металла. С освоением месторождения Федорова тундра на Кольском полуострове, сопоставимого по размерам с таймырским, Россия сможет производить больше палладия, чем все остальные страны мира, вместе взятые. Запасы Федоровой тундры превышают 400 тонн металлов платиновой группы - прежде всего палладия, платины и родия. Как сообщил вице-премьер Юрий Трутнев, вложения в ГОК составят 82 миллиарда рублей.

Второй проект поможет мурманским рыбоводам преодолеть зависимость от поставки мальков рыбы из-за рубежа. В Кольском заливе в районе поселка Ретинское предстоит построить рыбоводное хозяйство, где будет производиться смолт (посадочный материал) лосося и форели объемом до семи миллионов особей в год. Сейчас весь смолт для предприятий аквакультуры Заполярья завозится из-за рубежа. Правда, половина его производится на норвежских заводах, принадлежащих российскому предприятию, сообщил его директор Илья Соснов. По его словам, мощность этих предприятий также предполагается расширять.

Компании-инвесторы получат безвозвратную субсидию в размере до 20 процентов своих вложений

Еще один проект подразумевает строительство морского терминала навалочных грузов "Тулома", где предполагается переваливать шесть миллионов тонн минеральных удобрений и апатитового концентрата в год.

Что нужно для развития санавиации в регионах

Четвертый проект - это техническое перевооружение нефтяного порта Витино и Беломорской нефтебазы в Кандалакшском районе Мурманской области. Инвестор намерен ввести в эксплуатацию новый портовый терминал, благодаря которому поток нефти через Витино должен возрасти минимум до четырех миллионов тонн в год.

- Ожидается, что общий объем инвестиций в шесть новых проектов превысит 200 миллиардов рублей, - отметили в Минвостокразвития. - Компании, которые их реализуют, смогут рассчитывать на безвозвратную субсидию от государства в размере до 20 процентов своих вложений. Эти деньги можно будет потратить на создание новой инфраструктуры для промышленных объектов. До 2023 года на эту меру поддержки из федерального бюджета будет выделено 13 миллиардов рублей.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

Главное сегодня

Песков рассказал о выполнении поручения Путина по теме индексации пенсий
Захарова: Сторонники Навального - не оппозиция, а агенты влияния НАТО
Ан-12 совершил жесткую посадку на Итурупе
СК проверит зарплаты новосибирских ученых, пожаловавшихся президенту
Около 170 новых сервисов появится на портале госуслуг в 2021 году