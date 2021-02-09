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09.02.2021 15:32
Рубрика: Экономика

План развития транспортной системы Санкт-Петербурга доработают за месяц

Текст: Марина Трубилина
Одной из ключевых точек роста для развития Санкт-Петербургской агломерации является железнодорожный транспорт, отметил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании Координационного совета по развитию транспортной системы Северной столицы и Ленинградской области.

На заседании обсуждался комплексный план развития транспортной системы Санкт-Петербурга и области до 2024 года. Дирекцией по развитию транспортной системы были выделены 415 наиболее важных мероприятий в этой сфере и составлен рейтинг первоочередных, на которых необходимо сосредоточить усилия для достижения показателей нацпроектов. К первоочередным отнесены строительство Широтной магистрали скоростного движения, подключение Западного скоростного диаметра к Широтной магистрали скоростного движения, Южной широтной магистрали и другие проекты.

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"Предлагаю за основу взять представленный комплексный план, который необходимо доработать в ближайший месяц. Ключевой вопрос - это создание единой интеллектуальной транспортной системы, которая должна быть взаимоувязана между двумя субъектами. Благодаря такой системе можно добиться увеличения пропускной способности уже существующей транспортной инфраструктуры на 10-15%", - сказал Хуснуллин. Также он отметил, что одной из ключевых точек роста для развития Санкт-Петербургской агломерации является железнодорожный транспорт.

Кроме того, на заседании обсуждались строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург и развитие пригородных железнодорожных перевозок с учетом жилищного строительства на территории Ленинградской области и дорожной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

В регионах Экономика Транспорт Правительство Вице-премьеры Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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