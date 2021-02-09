Промысловые запасы беломорской сельди достигли очень высокого уровня - порядка 12 тысяч тонн. К такому выводу пришли ученые Полярного филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) по итогам тралово-акустической съемки в Белом море. Это позволяет вылавливать более 2,5 тысячи тонн рыбы в год без ущерба для популяции. Однако промысловики осваивают лишь малую толику рекомендованного объема. В итоге найти настоящую "беломорку" непросто даже на прилавках прибрежных регионов.

Сегодня рыбаки Поморья ловят ту рыбу, на которую есть спрос. И это не сельдь. Фото: Николай Гернет

В 2020 году рыбаки выловили во всем Белом море лишь около 200 тонн сельди. При этом еще 25-30 лет назад ее добывали в десять раз больше. В поморских деревнях вспоминают, что на доходы от сбыта селедки в то время можно было построить дом. Но вскоре она перестала быть объектом массового промысла.

- Люди выходят в море, чтобы зарабатывать деньги. Беломорская сельдь - рыба относительно недорогая. Чтобы вести судовой промысел, надо ловить не меньше десяти тонн в сутки, иначе расходов будет больше, чем доходов. Для хорошего улова нужны плотные скопления рыбы, а искать их стало проблематично, потому что в последние годы сельдь изменила миграционный цикл. Если судно не может взять больше одной-двух тонн в день, оно уходит на более рентабельные объекты - к примеру, за креветкой в Баренцево море, - поясняет заведующий лабораторией прибрежных исследований Северного отдела Полярного филиала ВНИРО Сергей Фролов.

По данным ученых, с потеплением климата в регионе изменилась роза ветров: вместо северо-восточных подули западные и северо-западные. Это привело к изменению температуры воды в местах большого скопления сельди и активного промысла. В итоге рыба стала уходить туда, где поймать ее сложно.

- В пасмурные дни, особенно при северо-западном ветре, скоплений сельди просто не образуется, - уточняет Сергей Фролов. - Лучше всего вести промысел в ясную погоду. "Беломорка" боится солнечного света и в такие дни собирается в очень плотные скопления в придонном слое.

Но ждать у моря погоды и гоняться за косяками промысловики не хотят. Даже если повезет с уловом, возникнут проблемы с хранением и сбытом. Сельдь - рыба нежная, в охлажденном виде хранится всего сутки. В идеале ее лучше перерабатывать на месте, что и делали раньше в колхозах.

Заморозка и переработка на берегу делает сельдь неконкурентоспособной

- Когда сельдь ловили в больших количествах, ее засаливали, - вспоминает председатель одного из рыболовецких колхозов Беломорья Сергей Самойлов. - С тех пор предпочтения потребителей изменились - они хотят покупать свежую рыбу. Значит, надо ее замораживать, потребуются морозильники. Транспортные расходы на доставку к месту сбыта будут велики. В итоге сельдь не сможет конкурировать в цене с другой рыбой.

Однако совсем забыть "беломорку" не позволяют ее особые качества. Ценители готовы покупать эту селедку у рыбаков-частников дороже трески. По сравнению с атлантической беломорская сельдь более вкусная, жирная и полезная - благодаря повышенному содержанию кислот омега-3. Особенно ценится осенняя рыба, но ловят ее и зимой - подледными ставными орудиями.

На Белом море сельдяной промысел зародился еще в XIV веке, в свое время им занялся и Соловецкий монастырь. Сегодня, по нашим данным, обитель приобретает атлантическую сельдь у мурманских предприятий. Между тем соловецкая считается лучшей.

- Она крупная, до 30 сантиметров в длину, а другая сельдь Белого моря - всего 15-20, - отмечает соловецкий рыбак Александр Максимов. - Но дело в том, что у нас этой рыбы тоже не стало. Несколько лет назад пришел траулер из Архангельска и взял тонн пятьсот. С тех пор соловецкая стая никак не может восстановиться.

Однако ученые считают, что и здесь причина в потеплении: температура воды поднялась, а сельдь любит холодную воду и не идет к берегу с глубины.

Основные объемы "беломорки" добывают предприятия Мурманской области и Карелии, у берегов которой можно вести траловый промысел. В Беломорске недавно открылось рыбоперерабатывающее производство, еще одно создается в поселке Умба. Ожидается, что это подстегнет сельдяной промысел.

Предприятия Архангельской области в минувшем году выловили всего 9,5 тонны беломорской сельди, еще тонну подняли рыбаки-любители, сообщили в региональном министерстве АПК и торговли. Во многом им помешала теплая зима. Летнего тралового промысла этой рыбы в Поморье нет, в основном ее добывают зимой, когда все зависит от наличия льда для установки орудий лова.

- Брендом Архангельской области беломорскую сельдь сегодня назвать сложно, - полагает министр АПК и торговли региона Ирина Бажанова. - Скорее, это треска, которая востребована и на протяжении всего года имеется в достаточном количестве. Но и беломорскую сельдь также можно найти в продаже. Рыбодобывающие предприятия поставляют ее в одну из региональных торговых сетей по цене 80 рублей за килограмм. Кроме того, "беломорка" реализуется через нестационарную торговлю, а также на ярмарках.

Между тем

По запросу промысловиков ученые могут дать рекомендации, в каких районах лучше ловить сельдь. По данным последних исследований, в Сорокской губе у Беломорска небольшой тральщик осенью может взять от восьми до десяти тонн сельди в сутки. В Двинском заливе она держится разрозненно, но на значительной акватории. Более плотные скопления отмечены у Зимнего берега и в северной части Онежского залива. На большинстве территорий Кандалакшского залива обнаружены локальные скопления сельди, а самые значительные - в губе Чупа. Суточная производительность осеннего судового промысла в тех районах составит семь-девять тонн. А в проливе Восточная Соловецкая Салма среднетоннажные траулеры смогут поднять и 15-20 тонн за день.

- Перспективы у этого промысла, безусловно, есть. Наряду с навагой и водорослями сельдь относится к основным промысловым объектам Белого моря. Надо регулярно вести наблюдения и по свежим данным организовывать промысел, - подытожили в Северном отделе Полярного филиала ВНИРО.